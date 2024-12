Ouders van tiener die verantwoordelijk is voor ongeval slepen andere chauffeur en stad Kortrijk voor de rechter: “Verontrustende evolutie”

Een inmiddels 19-jarige jongeman botste ruim drie jaar geleden met zijn bromfiets op een bestelwagen. Hij en zijn toenmalig liefje, dat achterop zat, raakten beiden zwaargewond. Hij wordt als enige aansprakelijk gesteld voor het ongeval, maar zijn ouders willen dat ook de andere bestuurder en zelfs de stad Kortrijk hun verantwoordelijkheid nemen.

Op 16 november 2021 reed de toen 16-jarige tiener uit Pittem met zijn bromfiets op het fietspad langs de Baliestraat in Marke. Ter hoogte van een opening in de haag langs de weg wou hij linksaf de Dumolinlaan inslaan toen hij aangereden werd door een bestelwagen.

De 16-jarige bestuurder en zijn toen 17-jarige vriendin kwamen zwaar ten val. De jongen werd in kritieke toestand en met zware hoofdletsels naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag twaalf dagen in coma en is volgens zijn ouders nooit meer de oude geworden.

Hij is blijvend doof aan een kant en kampt met geheugenproblemen. Van het ongeval kan hij zich niets herinneren. Het meisje achterop liep meerdere botbreuken op maar herstelde volledig.

Een verkeersdeskundige onderzocht het ongeval en achtte de bromfietser als enige verantwoordelijk. “De bestelwagen reed iets te snel, maar zelfs tegen de toegelaten snelheid had hij niet meer kunnen stoppen”, zei de procureur.

De jongeman betwistte dit. “Zijn vriendin verklaarde nog dat ze voor het kruispunt afremden, links en rechts keken, en de bestelwagen toch pas zagen toen het te laat was.”

Deskundigenverslag

De 43-jarige bestuurder van de bestelwagen werd door het gerecht niet vervolgd maar door de ouders van de bromfietser rechtstreeks gedagvaard. “Volgens getuigen ging de bromfietser zonder vertragen en zonder richtingaanwijzers de fietsoversteekplaats op”, sprak zijn advocaat. “Mijn cliënt ging nog vol in de remmen maar kon een aanrijding niet vermijden, dat bleek ook uit het deskundigenverslag.”

Ten slotte dagvaardden de ouders ook de stad Kortrijk omdat ze meenden dat er op de plaats van het ongeval onvoldoende signalisatie was om duidelijk te maken wie voorrang had, zo stonden er geen haaientanden voor de oversteekplaats.

Meester Julie Vandenbogaerde, die de stad vertegenwoordigde, vroeg om dit af te wijzen. “Het is een verontrustende evolutie dat men bij ongevallen waar men zelf in fout is telkens op iemand anders wil schieten. Het zal zeker een rol spelen dat de verzekering in zulke gevallen niet tussenbeide komt. De voorrangsregels zijn fundamentele verkeersregels en er staan al te veel verkeersborden. De stad kan moeilijk bij elke voorrang van rechts een flitsend verkeersbord plaatsen. Het was een zeer pijnlijk ongeval met ernstige gevolgen, maar de Stad Kortrijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden.”

Vonnis op 10 januari.