Man (29) die onder invloed vrouw (20) omver reed, trachtte haar nog in zijn wagen mee nemen: ‘Gelukkig was ze op tijd bij bewustzijn’

Na het ongeval van afgelopen maandagmorgen vroeg, raken steeds meer details bekend van het vreselijke tafereel dat er zich afspeelde. De dader van de aanrijding van een 20-jarige E-stepper kon kon al snel gevat worden. Hij had vluchtmisdrijf gepleegd, bleek ook onder invloed van drank en drugs en had geen geldig rijbewijs. Maar hij heeft er alles aan gedaan om het ongeval te verdoezelen, hij wou de vrouw zelfs mee nemen in zijn wagen.

C.J. (29) is in Kachtem een bekend figuur, de jongeman – ondertussen ook papa, maar niet meer samen met de moeder van het zoontje – speelde er nog bij de lokale voetbalclub. Maar het was ook algemeen geweten dat hij al een brokkenparcours had afgelegd. Hij moest zich al vaker verantwoorden voor allerlei (verkeers)inbreuken, in zoverre dat hij op dit moment over geen geldig rijbewijs beschikte. Dat weerhield hem echter niet om de wagen te blijven gebruiken. Maandagmorgen om 4.30 uur was hij op weg in de Prins Albertlaan, hij reed er van achteren een 20-jarige E-stepper aan. De jongedame, van Roemeense afkomst, was op weg naar haar werk waar ze de vroege shift voor haar rekening zou nemen.

De jonge vrouw is buiten levensgevaar, maar zal maandenlang moeten herstellen van haar verwondingen

Haar lichaam werd uiteindelijk een eind van de vermorzelde step in de graskant gevonden. Ze was niet louiter mee gesleurd door de wagen, maar C.J. moet nog geprobeerd hebben om haar in zijn ook zwaar gehavende wagen te stoppen. Wat hij daarna met haar van plan was, is maar de vraag. Gelukkig was de vrouw op tijd bij bewustzijn, het kan ook verklaren waarom de zwaar gewonde vrouw niet dicht bij de plaats van het ongeval werd gevonden.

C.J. is ondertussen aangehouden, de man pleegde vluchtmisdrijf, reed onder invloed van alcohol en drugs én had geen geldig rijbewijs. De morgen na de feiten probeerde hij ook nog zijn wagen bij een vriend te gaan verstoppen, maar de politie had hem sneller bij de lurven dan hij zelf voor mogelijk had gehouden. Hij liet de politie ook niet zonder slag of stoot binnen in zijn woning. Het slachtoffer herstelt ondertussen van haar verwondingen, ze is niet in levensgevaar, maar haar revalidatie zal zeker maanden in beslag nemen.