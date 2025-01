Man (29) aangehouden nadat hij vluchtmisdrijf pleegde en slachtoffer zwaargewond in graskant achterliet

Nadat hij onder invloed van drugs en alcohol een jongedame (20) op een step maandagmorgen om 4.30 uur aanreed, vluchtmisdrijf pleegde én het slachtoffer zwaargewond achterliet, is een 29-jarige man uit Kachtem aangehouden. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Hij beschikte ook niet over een geldig rijbewijs.

In de Prins Albertlaan in Izegem vond op maandagmorgen 13 januari omstreeks 4.30 uur een zwaar verkeersongeval plaats. Een personenwagen reed een 20-jarige vrouw aan die zich op een step verplaatste. De jonge vrouw uit Izegem werd zwaargewond aangetroffen in de graskant, enkele honderden meters verderop. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Onder invloed

De bestuurder, een 29-jarige man uit Izegem, pleegde vluchtmisdrijf. Hij werd kort nadien in zijn woning gearresteerd. Onderzoek door de PZ RIHO wees uit dat de man onder invloed was van alcohol en drugs en dat hij niet over een geldig rijbewijs beschikte. Het parket werd op de hoogte gebracht en stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook een onderzoeksrechter werd door het parket gevorderd.

Op dinsdag 14 januari werd de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, vluchtmisdrijf en sturen spijts verval van het rijbewijs. De 29-jarige verdachte verschijnt nu vrijdag voor de raadkamer.