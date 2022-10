Lichamen van Jessy en Wibe vrijgegeven: “We kunnen eindelijk een begrafenis beginnen plannen”

De lichamen van Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) zijn vrijgegeven door de Italiaanse autoriteiten. Dat bevestigt Jason, de broer van Jessy. De jonge vrouwen kwamen vorige week zaterdag om het leven bij een ongeval met vluchtmisdrijf in de buurt van Rome.

De hartsvriendinnen Jessy Dewildeman (24) uit Gullegem bij Wevelgem en Wibe Bijls (25) uit Menen kwamen op zaterdagavond 8 oktober om het leven op de snelweg A24 in de omgeving van Rome. De jonge vrouwen wilden de slachtoffers van een verkeersongeval helpen, toen ze zelf gegrepen werden door een auto. Jessy en Wibe overleefden de klap niet.

De aanrijder zette het op een lopen, maar werd later ingerekend. De man bleek onder invloed van drank en drugs, bovendien was zijn rijbewijs al een poos geleden ingetrokken. De man riskeert 18 jaar cel voor dubbele doodslag en vluchtmisdrijf.

Het plotse overlijden van Jessy en Wibe was een grote klap voor hun familie en vele vrienden. De familie verkeerde bovendien lang in onwetendheid over de precieze omstandigheden van het ongeval. Het was ook wachten tot de Italiaanse autoriteiten de lichamen vrijgaven voor kon nagedacht worden over de repatriëring en een begrafenis. Dat is nu gebeurd, meldt Jason Dewildeman (20), de jongere broer van Jessy. “We hebben van de ambassade vernomen dat de lichamen vrijgegeven zijn”, zegt hij. “We weten nog niet exact wanneer ze zullen overgebracht worden, maar we kunnen eindelijk een begrafenis beginnen plannen…”

Wanneer afscheid wordt genomen van de twee hartsvriendinnen, maken de families later bekend.