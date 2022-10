Chauffeur die vriendinnen in Rome aanreed, riskeert 18 jaar cel

De chauffeur, die zaterdagnacht twee vriendinnen aanreed op de snelweg aan de rand van Rome riskeert 18 jaar cel voor dubbele doodslag en vluchtmisdrijf. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa. De twee vriendinnen waren gestopt om autobestuurders, die bij een ander ongeval betrokken waren geraakt te helpen, maar werden zelf aangereden. De autobestuurder vluchtte te voet weg, maar kon later opgepakt worden. Hij was onder invloed van alcohol en drugs.

De twee vriendinnen Wibe Bijls (25) uit Wevelgem en Jessy Dewildeman (24) uit Menen waren vorige week samen op vakantie in Italië. Zaterdagnacht reden ze aan de rand van Rome op de snelweg op de afrit van de snelweg A/24, ter hoogte van Tor Cervara, toen ze een auto ongeval zagen. Ze stapten uit om de betrokken personen te helpen, maar werden zelf aangereden. De toestand van de personen, die bij het eerdere ongeval waren betrokken, is ondertussen stabiel.

“Italië moet tonen dat we als land de wet correct kunnen toepassen en onze toeristen kunnen beschermen”

Die chauffeur had al een strafblad voor diefstal en andere overtredingen. Maar sinds mei was zijn rijbewijs geschorst en ingetrokken. De man zou ook gereden hebben met de auto van een familielid. Na de aanrijding ging hij te voet op de vlucht. Of hij daarbij hulp kreeg van anderen, moet het onderzoek uitwijzen, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. De man kon wat later opgepakt worden en bleek onder de invloed te zijn van alcohol en drugs.

18 jaar celstraf

De chauffeur werd aangehouden en riskeert nu in Italië maximaal een celstraf van 18 jaar voor dubbele doodslag en vluchtmisdrijf. “We hopen dat we dat de rechter deze voorziene maximumstraf zal toepassen. Want het doden van twee jonge vrouwen, die gestopt waren om hulp te verlenen en er dan nog eens van weglopen is een overtreding van de wet”, zegt de Italiaanse vereniging van verkeersslachtoffers in Il Gazzettino.

“Dit is een zaak van internationaal belang. Italië moet hier als land aantonen dat we in staat zijn om de wet correct toe te passen en dat we in staat zijn om de toeristen, die ons bezoeken te beschermen, zoals ook het geval was bij deze twee Belgische slachtoffers”, besluit de vereniging van verkeersslachtoffers.