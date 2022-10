Twee vrouwen uit Menen en Wevelgem sterven bij crash in Rome

Bij een ongeval in Italië zijn twee jonge vrouwen uit het Kortrijkse om het leven gekomen.

Twee jonge vrouwen uit de streek rond Kortrijk zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Menen en een 25-jarige vrouw uit Wevelgem. De twee vriendinnen zouden in een taxi gezeten hebben, die vervolgens in een zwaar ongeval betrokken raakte. De Italiaanse autoriteiten zijn voorlopig karig met commentaar. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval moet onderzoeken. De families van beide jonge vrouwen zijn in de loop van de dag ingelicht van de tragische gebeurtenis.