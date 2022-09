Dertiger zwaargewond na duik in gracht in Elverdinge

In de Steentjemolenstraat in Elverdinge, deelgemeente van Ieper, is een dertiger uit de buurt zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn wagen in de gracht belandde. De man moest door de brandweer bevrijd worden.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagavond rond 18.15 uur op de Steentjemolenstraat tussen de Elzendammestraat en de Veurnsweg in Elverdinge. Een man die alleen in de wagen zat, verloor er om een onduidelijke reden de controle over zijn stuur toen hij een aanhangwagen voorttrok. De wagen eindigde in een twee meter diepe gracht waar gelukkig niet al te veel water in stond.

De man bleef versuft in de wagen zitten en liep daarbij een hoofdwonde op. Hij kon niet op eigen kracht zijn wagen verlaten waarna de brandweer van Poperinge de man kwam bevrijden. Hij werd met zware verwondingen, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De politiezone Arro Ieper kwam de nodige vaststellingen doen. Zijn wagen werd getakeld. Het ongeval gebeurde op enkele honderden meters van de Veurnseweg waar op 25 juni nog drie Fransen zwaargewond raakten bij een verkeersongeval. De bestuurder knalde toen aan hoge snelheid tegen een boom.

(JH)