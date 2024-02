Auto sukkelt in greppel van werken in de Menenstraat

Een ongewoon zicht, woensdagavond rond 18:30 uur in de Menenstraat in Wevelgem. Langs de drukke weg ter hoogte van supermarkt Spar kwam een auto in de greppel terecht.

Het voetpad en een stuk van de parkeerstrook langs de N8 was opengebroken om er nutsleidingen te plaatsen. Het was er donker en miezerig, wellicht de reden dat de chauffeur zich miskeken had. Door de werken is het er opletten waar men rijdt. Voor zowel fietsers aangezien het fietspad onderbroken is, als voor de auto’s die op- en af rijden op de parking van de supermarkt.