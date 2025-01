Stuurman (50) vissersboot slaat overboord in Noordzee en overlijdt, parket voert autopsie uit: “Glenn was graag gezien en ervaren”

Afgelopen nacht is een 50-jarige stuurman uit Knokke-Heist om het leven gekomen in Britse wateren. De man sloeg overboord van de Belgische vissersboot Z.45 JERKI. Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval. Het schip kwam zondag iets na 13 uur aan in Oostende, met het lichaam van de man aan boord.

De Z.45 JERKI voer afgelopen nacht in de Noordzee. Voor de kust van het Britse Eastbourne liep het evenwel zwaar mis. De stuurman, een 50-jarige man uit Knokke-Heist, sloeg om een nog onbekende reden overboord waarna de bemanning alarm sloeg. De Britse kustreddingsdienst rukte meteen uit, maar door de woelige zee en de harde wind was de reddingsactie geen gemakkelijke klus. Uiteindelijk kon de man, een ervaren visser, uit het water worden gehaald. Maar alle hulp kwam te laat. De man was al overleden.

Het schip Z45 JERKI, met aan boord het lichaam van het slachtoffer, kwam iets na 13 uur aan in Oostende en meerde aan ter hoogte van de Natiënkaai. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam van het schip te halen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, startte intussen een onderzoek. “Er zal een uitwendige autopsie plaatsvinden, maar alles wijst in de richting van een tragisch ongeval”, klinkt het bij het Brugse parket.

De Z.45 JERKI is eigendom van rederij Aude Audenda. Zaakvoerders Bruno Decordier en Martine Brouckaert zijn bijzonder aangeslagen door het verlies van hun stuurman en wensen niet veel kwijt. “Uit respect voor de familie en onze bemanning willen wij hen dit tragisch ongeluk in alle rust laten verwerken. We kunnen enkel benadrukken dat Glenn een graag geziene en ervaren visser was, een visser in hart en nieren. Hij zal enorm gemist worden”, klinkt het in een korte verklaring. (AFr)