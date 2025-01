Exclusief – Filip getuigt over goede vriend Glenn die overboord sloeg van vissersschip: “In 1998 samen scheepsramp overleefd, nu had Glenn minder geluk”

Voor zeevisser op rust Filip Verhaeghe (55) betekende het nieuws van het overlijden van Glenn Vandewalle (50), die overboord sloeg voor de kust van het Britse Eastbourne, een erg grote klap. “Door Glenn ben ik op zee gegaan en door de jaren heen is hij een goede vriend geworden. In 1998 zaten we samen op een gekapseisde vissersboot. Toen konden we het beiden nog navertellen.”

Filip Verhaeghe vernam het tragische nieuws over Glenn Vandewalle die in de Noordzee terecht was gekomen zondagmorgen van een vriend die aan de dokken werkt. “Toen was het nog niet helemaal zeker of het wel over hem ging en of hij het al dan niet had overleefd”, vertelt Filip Verhaeghe. “Pas rond de middag kregen we dan bevestiging dat hij het niet gehaald had. Dat was een erg zware klap natuurlijk.”

Samen op zee

Toen Filip Glenn leerde kennen had Glenn de Vissersschool al gevolgd en ging hij al op zee. Filip had op de vakschool carrosserie gevolgd en ging daarna aan de slag bij garage-carrosserie Coolman in Westkapelle.

“Ik heb daar maar een maand gewerkt want daarna ben ik ook op zee gegaan”, weet Filip. “Zelf woonde ik in Duinbergen maar ik ging vaak op café in Heist en leerde daar in de cafeetjes allemaal vissers kennen, onder wie ook Glenn. Zo was mijn interesse gewekt.”

Glenn en Filip trokken samen de zee op met de Z.576 Ostara, een schip dat eigendom was van de oom van een toenmalige vriendin van Glenn. “In februari 1998 waren we samen op zee toen de machinekamer door een defect vol met water liep en ons schip slagzij maakte”, weet Filip nog goed.

Redding

“Dat was ‘s morgens vroeg en pas ‘s avonds om 19 uur konden we gered worden door een kleiner vissersschip in de buurt dat ons oppikte. Toen konden we het dus beiden nog navertellen. Nog in datzelfde jaar had hij een zwaar auto-ongeluk dat hij gelukkig wel overleefde en ook nog in 1998 belandde hij in zee toen er een katrol los schoot. Daarbij vielen toen meerdere zwaargewonden, waaronder dus ook Glenn.”

Glenn was een cadeau om mee samen te werken want hij was haast altijd welgezind en steeds oplossingsgericht.

“Hij heeft al enorm veel meegemaakt. Een goeie drie jaar geleden is overigens een goede vriend van ons (in het midden op de foto, red.) en ook bekende visser Frank Vlietinck overleden toen hij langs de Isabellalaan in Zeebrugge op zijn fiets werd gegrepen door een vrachtwagen.”

Doodbrave kerel

Hoe Filip zich zijn makker Glenn zal herinneren, willen we nog weten. “Hij kwam nogal ruw en wild over in zijn gebaren en gedragingen en produceerde ook nogal veel volume. (lacht) Maar eigenlijk was het een doodbrave kerel, echt een goeie gast. Een ruwe bolster met een blanke pit”, zegt Filip.

“En ook een cadeau om mee samen te werken want hij was haast altijd welgezind en steeds oplossingsgericht. Als zoon van de uitbaters van een populair volkscafé in Heist was hij natuurlijk erg bekend. Wat relaties betreft was Glenn vaak alleen maar nu en dan had hij wel een liefje, meestal voor kortere duur.”

“Recent had hij wel weer een vriendin en dat ging blijkbaar echt goed tussen die twee. Glenn was ook aan het uitkijken om stilaan het vissersleven vaarwel te zeggen en in de plaats met de sleepboten te gaan varen. Hij zou ook weer wat meer met zijn prachtige moto’s gaan rijden. Maar het heeft dus niet mogen zijn. We gaan hem allemaal heel erg missen.”