Man (59) overlijdt na val uit raam in Slijpe bij Middelkerke

Dinsdagavond is een 59-jarige man in de Spermaliestraat in Slijpe, een deelgemeente van Middelkerke, uit het raam van zijn woning gevallen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

De man viel ongelukkig uit het raam op de eerste verdieping van zijn woning. “Het klopt inderdaad dat onze diensten ter plaatse werden geroepen”, zegt korpschef van de politie van Middelkerke, Frank Delva. “Initieel leek het om een verdacht overlijden te gaan, maar bij nader onderzoek bleek het uiteindelijk om een spijtig ongeval te gaan.”

Omdat vlak na het ongeval niet helemaal duidelijk was hoe de man op het voetpad terecht was gekomen, werd het parket ingeschakeld. Dat kon alleen maar vaststellen dat het om een ongeval ging.

(JR)