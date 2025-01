Brandweer Westhoek rukte 12 keer uit op Nieuwjaar voor stormschade

Brandweer Westhoek kreeg op Nieuwjaar en de daaropvolgende nacht in totaal 12 oproepen voor stormschade. “Sinds de eerste oproep in De Panne werden we 12 keer opgeroepen, maar niet voor ernstige incidenten”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

De eerste interventie voor de brandweer voor stormschade in het nieuwe jaar was kort na middernacht op oudejaarsavond. Door de hevige rukwinden scheurde toen een stuk van het zeil van de tent op de ijspiste op de Markt in De Panne. Ook het zeil zelf dreigde daarna weg te waaien. De brandweer deed er het nodige. In de loop van Nieuwjaar zelf kwamen nog oproepen binnen vanuit de Dorpsstraat in Adinkerke waar dakpannen wegwaaiden. Ook in Sint-Idesbald en Oostduinkerke waren oproepen. In de namiddag rukte de brandweer uit naar de Rosemarijnstraat in Diksmuide waar een deel kantpannen op een dak van een woning weggewaaid waren tot op straat. De brandweer beveiligde de situatie.

Ook in de Capucienenstraat in Ieper moest de brandweer tussenbeide komen. Wat later waaide ook een dak van een tuinhuis weg in de Hullebrugweg in Pollinkhove nabij Lo-Reninge. Het dak kwam wat verderop terecht in een weiland. De brandweer deed het nodige. Nadat de felste wind ‘s avonds ging liggen namen ook het aantal oproepen af. In totaal kwam Brandweer Westhoek gedurende de hele dag en nacht 12 keer tussenbeide voor stormschade. Er waren ook een aantal oproepen voor wateroverlast. (JH)