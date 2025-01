Brandweer krijgt meerdere oproepen voor stormschade door rukwinden

De brandweer in de Westhoek kreeg in de loop van woensdagochtend en na de middag meerdere oproepen binnen voor stormschade. In enkele gevallen ging het om dakpannen die dreigden weg te waaien.

Al op oudejaarsavond spande de wind aan maar toen bleef het aantal oproepen nog beperkt. De brandweer van De Panne moest even na middernacht wel ter plaatse gaan naar de tent van de ijspiste op de Markt in De Panne. Door de rukwinden was een scheur ontstaan in het zeil en dreigde het bovenste deel weg te waaien. De brandweer deed het nodige. In de loop van Nieuwjaar zelf gingen de rukwinden nog wat feller tekeer met uitschieters tot 90 kilometer per uur. In Adinkerke waaiden dakpannen los van een woning in de Dorpsstraat. Daardoor dreigde er water binnen te lopen in de woning. Ook in de Rosemarijnstraat in Diksmuide waaiden dakpannen van een huis en dat werd opgemerkt door de buren. Ook elders zoals in Sint-Idesbald en Oostduinkerke kwamen oproepen binnen voor stormschade. Het noodnummer 1722 werd geactiveerd voor niet-levensbedreigende noodsituaties. (JH)