Tractor vat vuur en steekt loods vol stro in brand: Brandweer moet 50 ton stro naar velden verderop brengen om te blussen

In melkveebedrijf ‘t Hof van Gruuthuuse op de Wakkensesesteenweg is er vannacht brand ontstaan in een loods vol stro en landbouwmachines. De eigenaars hoorden luiden knallen en vermoeden dat een tractor het vuur heeft veroorzaakt. Heel wat werkmateriaal werd vernietigd maar alle dieren in de stallen ernaast bleven ongedeerd.

Tijdens de nacht van zondag op maandag ontstond er rond 3.30 uur brand in een loods van melkveebedrijf ’t Hof van Gruuthuuse op de Wakkensesteenweg. Brandweerzone Midwest snelde naar de boerderij om het materiaal te redden. Helaas woedde de brand al iets te hevig. De brandweer kon nog enkele machines redden. Eigenaar Koen De Brabander had bij het begin van de brand al enkele voertuigen naar buiten kunnen rijden vooraleer hij door de rook niets meer kon zien.

“We lagen in ons bed en hoorden plots luide knallen”, vertelt De Brabander. “Waarschijnlijk zijn dat de banden van een tractor die ontploften. Ik heb nog enkele zaken kunnen redden maar toen werd het te gevaarlijk.”

50 ton stro

De brandweer moest naast enkele landbouwmachines ook 50 ton smeulend stro uit de loods halen om buiten verder te blussen, dat karweitje nam enkele uren in beslag. Tot in 16 uur in de namiddag was men bezig met de vele stapels hooi te blussen en open te spreiden. Daarvoor vervoerden ze zelfs een grote hoop stro naar een weide in de Oostrozebekestraat, enkele kilometers verderop in Markegem.

De schuur van Koen De Brabander en Christa Kerkhove is er erg aan toe. Het dak is volledig verwoest door de vlammen en de de muren vertonen grote barsten. In de loods naast de uitgebrande schuur zitten heel wat kalveren. Alle dieren van het melkveebedrijf bleven ongedeerd tijdens de brand.

Naar Tenerife

De eigenaars vertrokken normaal op reis naar Tenerife. In plaats van te vertrekken, moesten ze machteloos toezien hoe de brandweer het vuur probeerde te blussen. Het koppel hoopt via de verzekering heel wat opgelopen schade te kunnen herstellen. Enkele landbouwmachines kunnen niet meer gebruikt worden na de felle brand. (LV)