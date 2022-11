Stroompanne en internetproblemen na brand in technische ruimte villa in Torhout

De Ieperse Heerweg in Torhout, de straat van de kinderboerderij, zat zondagmiddag zonder stroom na een zware brand in de technische ruimte van een villa. Die technische ruimte, ondergebracht in een bijgebouw, brandde volledig uit. Door de stroompanne waren er ook problemen met internet in de buurt.

Het was rond 14.15 uur toen bewoners van de fraaie villa op de Ieperse Heerweg, tussen Torhout en Diksmuide, de brand opmerkten. Die woedde in de technische ruimte die ondergebracht is in een bijgebouw. Het bijgebouw staat vooraan op het domein, vlakbij de eigenlijke woonst. Toen de bewoners de brand opmerkten ging het al om een ontwikkelde brand in die ruimte. Ze belden meteen de brandweer.

Materiaal en manschappen van posten Torhout en Kortemark kwamen ter plaatse net als een autopomp van post Brugge. “Bij onze aankomst woedde de brand in het technische lokaal van het bijgebouw”, zegt majoor Frank Vanhixe. “In dat lokaal zijn de tellers ondergebracht, net als de andere technische voorzieningen van het huis en het netwerk. Het lokaal, een op een meter groot, brandde volledig uit.”

“Ook de houten toegangsdeur ging in vlammen op. Door het moesten we een deel van het dak wegnemen en de isolatie naar buiten halen. Elders in het bijgebouw, gebruikt voor amusement, is er roet- en rookschade. We hebben alles goed geventileerd en daarna het dak terug dichtgemaakt. Omdat de brand zich situeerde voor de tellers is er kortsluiting ontstaan en zat de hele straat zonder stroom.”

Daarom kwam ook nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse. Door die stroompanne waren er ook problemen met internet in de buurt. Door de duur van de interventie kwam ook burgemeester Kristof Audenaert poolshoogte nemen.

De Ieperse Heerweg was lange tijd afgesloten voor alle verkeer.

(JH)