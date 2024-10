Geen kwaad opzet bij zware brand Sleeplife in Brugge

Met de uitslaande brand bij een beddenwinkel in Brugge was maandagochtend geen kwaad opzet gemoeid. Volgens de branddeskundige wijst alles in de richting van een accidentele oorzaak. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De hulpdiensten werden maandag rond 4.45 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Koningin Astridlaan in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Ter plaatse bleek het om een uitslaande brand bij Sleeplife te gaan. De brandweer ging het vuur onmiddellijk te lijf, maar kon niet voorkomen dat de beddenwinkel helemaal uitbrandde.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert wijst alles in de richting van een accidentele oorzaak. Van kwaad opzet is dus geen sprake.