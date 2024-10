Brandexpert staat voor onmogelijke opgave nadat vuurhaard Sleeplife in Sint-Michiels verwoestte

De oorzaak van de brand bij beddenwinkel Sleeplife langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels blijft voorlopig onbekend. Pas maandag kort na de middag kon het West-Vlaams parket een brandexpert ter plaatse sturen. Tijdens de brand werd urenlang de elektriciteit- en gastoevoer voor de omliggende bedrijven in de Grasdreef veiligheidshalve afgesloten door de brandweer.

Voor Nele Taillieu, zaakvoerder van Sleeplife Brugge, betekent de brand een heuse nachtmerrie. Ze hadden nog maar net de winkel volledig vernieuwd en ze zag zo een deel van haar levenswerk in de vlammen opgaan. Deze master in de rechten rolde via haar ouders in de beddenwinkel, die ze nu al sinds mei 2001 runt. Zij leidt in Wevelgem nog een tweede beddenwinkel.

Sleepinvest

Deze Kortrijkzane stichtte in 2013 de bvba Sleepinvest en schrijft sedert 2016 als onafhankelijk filiaalhouder mee aan het succesverhaal van Sleeplife, dat ondertussen al 22 winkels telt en uitgegroeid is tot dé slaapspecialist in Vlaanderen. De consument verkoos Sleeplife al vier keer tot Beste Winkelketen van België in de categorie slapen.

Sleepinvest zelf boert ook goed, want in 2023 boekte de vennootschap 290.838 euro winst. In het jaarverslag krijgen de terreinen, de gebouwen, de machines en het meubilair – de zogenaamde materiële vaste activa – een waarde van 56.364 euro. Het betreft een gezond bedrijf, met 3,1 miljoen vaste activa en 2,7 miljoen euro aan eigen vermogen.

Volledig vernield

Inmiddels is duidelijk hoe zwaar de brand gewoed heeft in de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels: de beddenwinkel is volledig vernield. De brandweer had uren nodig om de vuurhaard te blussen. Pas nadien kon het West-Vlaams parket een deskundige ter plaatse sturen om de oorzaak van de brand na te gaan. Een quasi onmogelijke opdracht, aangezien Sleeplife volledig afgebrand is.

De brandweer moest uren blussen. © Politie Brugge

Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw, die vannacht zelf kort na 5 uur door de brandweer en de politie uit bed gebeld werd, diende de elektriciteit- en de gasaansluiting van de bedrijven in deze ambachtelijke zone veiligheidshalve urenlang afgesloten te worden.

Diepvriesijsjes

“Enkel de Delhaize van Sint-Michiels werd buiten de perimeter gehouden, de klanten dienen wel via de in- en uitgang langs de ventweg van de Expresweg naar het warenhuis te gaan”, aldus de burgemeester. Urenlang was de Koningin Astridlaan tussen Expresweg van Torhoutse Steenweg afgesloten voor alle verkeer. Maandagnamiddag liet de politie voorlopig enkel plaatselijke verkeer toe.

Een van de bedrijven in de buurt is ijsjesfabrikant Missault. Zaakvoerder Simon Ronse reageert als volgt: “Gelukkig beschikken wij over een eigen elektriciteitscabine in onze fabriek. Ons diepvriesijs had dus geen last van het afsluiten van de elektriciteit op het bedrijventerrein. Onze voorraad ijsjes is niet gesmolten.”

De Koningin Astridlaan werd afgesloten voor alle verkeer, niemand mocht de ambachtelijke zone van de Grasdreef in. © Politie Brugge

“Enkel onze loods zat maandag zonder elektriciteit, maar dat is niet erg. Die geldt enkel als stockeringsruimte voor ander materiaal, zoals kartonnen verpakkingen. Onze leveranciers raakten maandag moeilijk bij ons, omdat de straat afgesloten was. Maar dat is veel minder erg dan het zware leed van onze buren van Sleeplife.”

Wasserij

Isabelle De Vriese, bediende bij wasserij Sint-Michiel in de Grasdreef, schrok maandagochtend toen ze de hoge vlammen zag ten hemel rijzen, toen ze met haar elektrische fiets naar haar werk reed: “Ik had thuis tijdens het ontbijt al op Facebook gelezen dat er een brand woedde. Maar dat het zo erg was, wist ik niet”

“De politie heeft ons in de Koningin Astridlaan tegengehouden, we mochten omwille van de rook de Grasdreef niet in. Zelfs voetgangers niet. Pas om 14 uur werd de straat vrijgegeven. Wasserij Sint-Michiel bleef actief, ook wij hebben een eigen elektriciteitscabine. Het enige probleem was dat onze klanten de hele ochtend niet tot bij ons geraakten.”