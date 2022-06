Garage brandt uit in Pittem, oldtimer blijft onbeschadigd omdat eigenaar er net mee op pad is

Donderdagavond liep er bij de brandweer een oproep binnen voor een uitslaande garagebrand aan de Brugsesteenweg in Pittem. Het korps dat nog aan het bekomen was van recente interventies in Zwevezele en Wingene was massaal aanwezig en kreeg hierbij assistentie van de manschappen uit Ingelmunster en Ardooie.

De afwezigheid van de eigenaars maakte dat het vuur (dat naar alle waarschijnlijkheid al even smeulde) pas laattijdig opgemerkt werd door een alerte buurtbewoonster. Zij verwittigde de brandweer.

Voor de brandweer zat er bij aankomst dan ook niets anders meer op dan de in hout opgetrokken dubbele garage gecontroleerd te laten uitbranden. Zo konden ze verhinderen dat het vuur zou overslaan op het aanpalende perceel van een houthandel.

Oldtimer niet in garage

Bewoner en eigenaar Thijs Remmery die op het moment van de feiten met zijn oldtimer in Kortrijk vertoefde kon bij aankomst in Pittem enkel nog vaststellen dat de garage waarin normaal de oldtimer geparkeerd staat, herleid was tot wat smeulend hout en verwrongen metalen dakbedekking

Naast het volledige verlies van de garage bleef het materiële schade beperkt tot het verlies van wat klein gereedschap, fitnessmateriaal en enkele fietsen.

De oorzaak van de brand moet volgens eerste onderzoek waarschijnlijk gezocht worden bij een elektrisch defect ter hoogte van de elektriciteitstoevoer vooraan in de garage.

