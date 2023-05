Burgemeester van Gistel wil onderzoek na zware brand bij afvalverwerkend bedrijf: “Had de brand vermeden kunnen worden?”

Twee dagen en evenveel nachten: zo lang had de brandweer nodig om het vuur te blussen dat vrijdagmorgen uitbrak bij Vandewiele Recycling in Gistel. De schade aan het bedrijf is dan ook enorm. Zondag mochten de buurtbewoners eindelijk terug naar hun huis nadat ze twee dagen eerder hun woonst moesten achterlaten. “We willen graag dat de provincie – die de vergunningen verleende – onderzoekt of alle regels werden gerespecteerd”, klinkt het.

Vrijdagmorgen brak een zware brand uit bij het afvalverwerkend bedrijf in de Rochesterlaan, in de Gistelse industriezone. Met man en macht werd geblust om het vuur onder controle te krijgen. Ruim honderd brandweerlieden waren er dag en nacht in de weer. Ook de Civiele Bescherming en het Rode Kruis waren ter plaatse. Uiteindelijk duurde het nog tot zondagmiddag om het vuur volledig te doven. Een rookpluim vulde op dat moment al twee dagen de ruime regio.

Zwaarste brand in geschiedenis

Wat branden betreft was dit volgens burgemeester Gauthier Defreyne vermoedelijk de zwaarste in de geschiedenis van de stad. Ook de burgemeester was dagen in de weer en zat de voorbije dagen verschillende keren samen met de veiligheidscel. “Tijdens de coronajaren – waar we haast elke week met de veiligheidscel samen moesten komen – hebben we geleerd om met speciale situaties om te gaan”, zegt Defreyne. “Dat heeft ons ook nu geholpen om sneller beslissingen te nemen.”

Die beslissingen waren dan vooral om buurtbewoners al dan niet uit hun woonst te evacueren. “Het zijn beslissingen die je liever niet neemt, maar het zijn wel beslissingen die je moet nemen als burgemeester”, vervolgt de burgervader. “Uiteindelijk bleek dat we gelijk hadden. Ook toen we het vermoeden hadden dat de wind zou draaien, bleek onze beslissing om ook de andere kant te ontruimen, terecht.”

Burgemeester van Gistel wil onderzoek na zware brand bij afvalverwerkend bedrijf © JR

Uiteindelijk werden zo’n 35 huizen in de buurt ontruimd. Een vijftiental gezinnen mochten na een dag al terug naar huis. Een twintigtal andere moesten nog tot zondagmiddag wachten om terug naar huis te kunnen. Op sociale media kwam de vraag of zo’n bedrijf wel thuishoort in een industriezone waar ook mensen wonen, vaak terug. We stelden die vraag ook aan de burgemeester. “Volgens de vergunning, die uitgegeven werd door de provincie West-Vlaanderen, wel”, antwoordde de man.

Onderzoek

Toch wil de burgemeester een onderzoek door de provincie. “We willen samen met de provincie bekijken of aan alle regels werd voldaan”, zegt Defreyne. “Dat het om een ongeluk gaat is zeker. Een hakselaar zou aan de basis liggen van de brand. Alleen moeten we ons de vraag stellen of er misschien niet te veel hout aanwezig was in de loods. Heeft men zich aan de vergunning gehouden? Het zijn vragen die we ons als stad moeten stellen. De brand zal ook de gemeenschap heel veel geld kosten. We moeten bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.” (JR)