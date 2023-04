Buurtbewoners mogen terug naar huis na grote brand in Gistel

De buurtbewoners die in de onmiddellijke omgeving van de brand wonen die vrijdag woedde in het recycling bedrijf Vandewiele in de industriezone mogen vanaf 12 uur terugkeren naar hun woning.

Zij mogen hun ramen en deuren openzetten. De inwoners kunnen nog tot deze avond terecht met hun vragen rond hun terugkeer op het terrein van het bedrijf Summa. Daar zijn enkele leden van de brandweer aanwezig. Dat laat het stadsbestuur bij monde van burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) weten.

“Er worden deze ochtend nog enkele kleine werken uitgevoerd”, vertelt de burgemeester. “De laatste bluswerken voor de hoofdbrand zijn bezig. De Nieuwpoortse Steenweg werd deze nacht opnieuw afgesloten. Deze namiddag, vanaf 12 uur, is de straat opnieuw open. Wie schade heeft aan zijn woning kan hiervan melding doen bij zijn verzekeraar en in het lokale wijkkantoor. We vragen om hiervoor online een afspraak te maken. Wij willen graag alle hulpverleners bedanken: brandweer, politie, de veiligheidscel, sociale dienst, Summa…” (PM)