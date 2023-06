Brandweer van Brugge heeft handen vol met bloemperkjes die in brand vliegen: “Gooi geen sigaretten uit je auto”

Het stijgend aantal bloemperkjes in Brugge heeft bij deze hitte ook een keerzijde. Al enkele weken moet de brandweer gemiddeld drie keer per dag uitrukken om zo’n perkje te blussen, en dat is opvallend meer dan vroeger. De brandweer en de Stad Brugge roepen op om geen sigaretten meer tussen het groen te gooien.

De brandweer van Brugge moet tegenwoordig meermaals per dag uitrukken voor kleine bermbrandjes. “De laatste weken is dat gemiddeld drie keer per dag”, zegt Jeroen Bonte, postoverste van de brandweer van Brugge. “En dat is opvallend veel meer dan vroeger.”

Dat heeft verschillende redenen. “In Brugge zijn er de laatste maanden veel meer bloemperkjes bijgekomen. Daarenboven gebruikt de groendienst een nieuw soort bodembedekker. Die vormt een soort koek rond de plantjes en blijkt ook veel sneller vuur te vatten. De droogte en de droge wind, die nu al weken aanhoudt, helpen ons niet. Maar de grootste boosdoeners zijn de mensen die hun sigaret vanuit hun auto in de perkjes gooien. In Brugge centrum komen we dit nooit tegen, wel langs de grote invalswegen. Zoals de Blankenbergse Steenweg, de Oostendse Steenweg, aan de Steenkaai enzoverder. Mensen staan even stil in een file en gooien hun sigaret achteloos tussen de planten, met alle gevolgen van dien. Omdat we telkens zeer snel ter plaatse zijn, is de schade tot nu toe steeds beperkt gebleven. Maar we roepen de automobilisten op om geen sigaretten meer in het groen te gooien. We zullen hier met de preventiedienst van de Stad Brugge ook een sensibiliseringsactie over opstarten.”

Schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit) bevestigt dat de preventiedienst binnenkort een gerichte campagne zal opstarten, met borden op de belangrijke invalswegen. “Daarbij zullen we nogmaals de boodschap meegeven dat peuken niet thuishoren op het openbaar domein. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, het blijkt nu ook gevaarlijk. We voeren al een hele tijd actie tegen zwerfpeuken, met onder meer het gratis uitdelen van peukenbuidels. Het is en blijft een hardnekkig probleem. Recent raapten vrijwilligers liefst 25.000 peuken in Brugge op…”