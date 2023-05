Bewoners van appartementsgebouw op Heldenplein kunnen nog niet naar huis na brand: “Om veiligheidsredenen”

De bewoners van het appartementsgebouw op het Heldenplein in Knokke-Heist, waar maandagnacht brand uitbrak, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De schade in de flats zelf bleef dan wel beperkt, maar uit veiligheidsoverwegingen is bewoning nog niet mogelijk. Onder andere de elektriciteit moet eerst volledig nagekeken worden. Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt intussen nog.

Het vuur ontstond maandagnacht omstreeks 00.30 uur in de gemeenschappelijke inkomhal van Residentie Central op de hoek van het Heldenplein. Wat er precies fout liep, is vooralsnog onduidelijk. Het parket stelde een branddeskundige aan om dat te onderzoeken. Vast staat wel dat de hevige rookontwikkeling die gepaard ging met de brand zich snel door het hele gebouw verspreidde. Dat gebeurde via de ventilatiekokers. Verschillende ambulances en MUG-diensten snelden ter plaatse, net zoals de brandweer. Al snel werd beslist om het volledige gebouw te ontruimen.

Evacuatie

“In totaal moesten zestien bewoners geëvacueerd worden”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). “Vijf mensen moesten ter controle naar het ziekenhuis omdat ze teveel rook inademden.” Ondertussen is duidelijk geworden dat geen van die mensen zware verwondingen opliep.

De massaal toegesnelde hulpdiensten hadden de brand in de inkomhal relatief snel onder controle en konden zo erger voorkomen. Tijdens de interventie werd de omgeving van het Heldenplein afgesloten. Heel wat van de geëvacueerde bewoners vond maandagnacht onderdak bij vrienden of familie. Een achttal mensen brachten de nacht door op hotel.

Veiligheidsoverwegingen

Dinsdag kwam de veiligheidscel van de kustgemeente opnieuw samen. Het appartementsgebouw is vrijgegeven, maar de bewoners kunnen evenwel nog niet naar huis. Uit veiligheidsoverwegingen, zo blijkt. Zo moet de elektriciteit opnieuw nagekeken worden en moeten er in de gemeenschappelijke ruimtes enkele herstellingen gebeuren. De schade in de appartementen zelf zou meevallen. De verzekeringsmaatschappij voorziet een oplossing voor de getroffen bewoners. (MM)