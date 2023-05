Zestien bewoners geëvacueerd bij nachtelijke brand in Knokke-Heist: onderzoek naar oorzaak loopt nog

Bij een nachtelijke brand in een appartementsgebouw in Knokke-Heist zijn maandagnacht vijf mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Piet De Groote (GBL). “De brand ontstond in de gemeenschappelijke inkomhal, waarna de rook zich door het volledige gebouw verspreidde”, zegt De Groote. Ondertussen heeft het parket een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand loopt nog. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het was een komen en gaan van ambulances en brandweerwagens, maandagnacht op het Heldenplein in Knokke-Heist. Omstreeks 00.30 uur was er namelijk brand ontstaan in Residentie Centraal. Op dat moment waren er zestien mensen aanwezig in het gebouw. Meteen werd beslist om geen enkel risico te nemen. De brand – die ontstond in de inkomhal op de benedenverdieping – ging namelijk gepaard met een hevige rookontwikkeling. En net die rook verspreidde zich via de ventilatiekokers door het volledige gebouw richting alle appartementen.

“De toegesnelde brandweer is bij aankomst gestart met de ontruiming van het gebouw”, legt burgemeester Piet De Groote (GBL) uit. “In totaal moesten zestien bewoners geëvacueerd worden.”

Vijf mensen naar ziekenhuis ter controle

De evacuaties verliepen uiteindelijk vlot, maar er moesten wel vijf mensen overgebracht worden naar het ziekenhuis voor controle omdat ze teveel rook inademden. Van levensgevaar was evenwel geen sprake.

De massaal toegesnelde hulpdiensten hadden de brand in de inkomhal relatief snel onder controle en konden zo erger voorkomen. Tijdens de interventie werd de omgeving van het Heldenplein afgesloten. Het merendeel van de geëvacueerde bewoners vonden onderdak bij vrienden of familie. “Voor wie geen opvang heeft, zullen we met de gemeente een oplossing voorzien”, aldus de burgemeester.

Ondertussen heeft het parket een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand loopt nog. (MM)