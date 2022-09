Bijna drama bij ‘dikkop’ door verzakte vloer, nieuwe uitkijktoren tijdelijk gesloten voor herstel: “Geschrokken toeristen krijgen persoonlijke gidsbeurt”

Een groepje toeristen uit Deerlijk werd afgelopen weekend opgeschikt door een barstende balk en vloer, die onder hun voeten verzakte in de nieuwe uitkijktoren van Mesen. De toren opende een half jaar geleden in de Sint-Niklaaskerk, ook wel ‘dikkop’ genoemd door de koepelvormige top. ’s Lands kleinste stad, dat de voorbije jaren al grote bedragen betaalde voor restauraties in de toren, moet nu opnieuw in de buidel tasten voor deze herstelling. Intussen blijft de toren gesloten. De burgervader wil de getroffen toeristen persoonlijk compenseren voor de “zeer akelige ervaring”.

Na 214 trappen doorheen de vernieuwde kerktoren van Mesen bereikten toeristen uit Deerlijk zaterdag rond de middag een hoogte van 39 meter met een zicht van 360 graden op de Westhoek en het noorden van Frankrijk.

“Maar bij het afdalen ging het mis”, vertelt Sandy Evrard, burgemeester van Mesen (MLM). “Ter hoogte van de ruimte van de klokken en vredesbeiaard barstte een balk, waardoor een stuk vloer en de toeristen plots een half metertje naar beneden zakten. Dat moet een zeer akelige ervaring geweest zijn. Ze zijn dan ook enorm geschrokken en onder de indruk, maar ze waren op geen enkel moment in gevaar en liepen geen verwondingen op. Toen ze beneden kwamen, namen ze contact op met de brandweer.”

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse, maar kon weinig doen: de vloer ondersteunen bleek niet evident, want de zaal eronder is zo’n zes meter hoog. De burgervader liet de volledige toren tijdelijk sluiten. De kerk en de beschermde crypte op het gelijkvloers blijven wel toegankelijk.

Toeristische trekpleister

De kleinste stad investeerde de voorbije vijf jaar een grote som geld om de kerktoren uit te bouwen tot een toeristische trekpleister. Om de versleten vredesbeiaard te herstellen, trok het stadsbestuur in 2018 ongeveer 30.000 euro uit. Sindsdien luiden opnieuw 58 klokken, waarvan de eerste in 1985 ingewijd werd door paus Johannes Paulus II. “Onze beiaard speelt automatisch, dus ook tijdens deze sluiting blijven de klokken om het half uur luiden”, zegt Evrard.

De grootste investering in de kerk gebeurde nog heel recent: een half jaar geleden openden de provincie en stad een gratis uitkijkpunt en tentoonstelling in de toren. De werken voor dit uitkijkpunt brachten stabiliteitsproblemen aan het licht ter hoogte van de passerelle rond de dikkop. Een extra versteviging zorgde mee voor een eindbedrag van 450.000 euro, ruim een verdubbeling van de eerste raming. Ondanks de steun van de provincie, bedroeg die kost volgens Evrard een vijfde van de jaarlijkse begroting van Mesen.

Tijdelijk gesloten

“Hoeveel deze ingreep zal kosten, moet nog niet blijken”, vervolgt hij. “De toren blijft gesloten in afwachting van het herstel en bijkomende controles van de andere balken. Ik wil geen enkel risico nemen. Sinds de opening van het nieuwe uitkijkpunt was er meer passage in de toren dan vroeger. Niemand kon dit voorzien, maar het kon nog veel erger.”

De burgemeester nam intussen contact op met de geschrokken toeristen. “Ik nodig hen uit voor een nieuwe trip naar Mesen. Dan maak ik me speciaal vrij om hen te ontvangen op het stadhuis en een persoonlijke gidsbeurt door onze prachtige stad.” (TP)