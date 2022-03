West-Vlaanderen werd wakker onder laagje zand

Ook in West-Vlaanderen viel het Saharazand uit de lucht. Auto’s en vensters kregen de smurrie over zich heen.

Een grote hoeveelheid stof uit de Sahara verplaatst zich momenteel richting Noord-Europa. Een grote stofpluim met zeer hoge waarden van stofconcentraties en AOD (aerosol optische diepte) kwam via Spanje en Frankrijk ons land binnen. De prognoses van de Europese diensten van CAMS laten een verslechtering van de luchtkwaliteit zien als gevolg van dit Saharastof.

Deze hoge stofconcentraties kunnen gevolgen hebben voor de luchtwegen van alle mensen die in de betrokken regio’s wonen en de luchtvervuiling versterken, benadrukt CAMS. “Terwijl het stof de luchtkwaliteit in delen van Zuidwest-Europa zal beïnvloeden, zal de impact op ruimere schaal een wazige hemel en enkele stofafzettingen op het oppervlak zijn”, geeft wetenschapper Mark Parrington aan.

Impact op het weer

Het weer week woensdag ook daardoor af van de voorspelling die KMI-weerman David Dehenauw eerder had gemaakt. De temperaturen lagen namelijk vijf graden lager dan verwacht.

“De computermodellen houden wel rekening met een gemiddelde zandconcentratie in de lucht, maar het verschil was groter dan verwacht”, aldus Dehenauw. Door het zand kan niet enkel het zonlicht minder goed doorkomen. Het leidt ook tot meer bewolking, waardoor de temperaturen lager liggen. Bovendien versterken deze twee fenomenen elkaar. In de loop van de nacht trekt de zandstorm nog over ons land, maar donderdag zal er overal zon zijn.

“Dit heb ik nog nooit gezien in mijn carrière”, zo stelt Dehenauw op Twitter. “Voer voor nog veel wetenschappelijke discussies, maar zeer jammer voor de mensen die wilden genieten van de beloofde lentewarmte. De weerman wikt, de natuur beschikt.”