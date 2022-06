Verhoogde PFAS-waarden gemeten in de bodem nabij Zonnebeekse oude en nieuwe brandweerkazerne: “Echt geen reden tot paniek”

Bij een verkennend bodemonderzoek werd vastgesteld dat er verhoogde waarden van PFAS werden gevonden in de bodem nabij de oude brandweerkazerne in de Langemarkstraat en de nieuwe kazerne in de Passendalestraat. De nabijheid van de oude brandweerkazerne van Passendale in de Canadalaan moet nog onderzocht worden.

In de Langemarkstraat werden ook waterstalen genomen, maar niet in de Passendalestraat. Het gaat hier om zogenaamde ‘no regret’-zones. Rond het huidige jeugdhuis werd een perimeter gemaakt van 500 meter en voor de Passendalestraat spreekt men van een zone van 100 meter.

Er wordt aangeraden in beide zones het putwater niet te gebruiken als drinkwater of te gebruiken voor het zwembad of moestuin. Maximaal 1 ei per week te eten van eigen kippen en te variëren met zelfgekweekte groenten, dit voor kinderen tot 12 jaar, immuun verzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.

Website en brief

“Alle uitleg hebben we op de gemeentelijke website geplaatst om de mensen op de hoogte te brengen. Als overheid vonden we dit de beste manier om de mensen in te lichten. Vorige week werden ook brieven verstuurd. De mensen uit die zones zouden de brief deze week moeten ontvangen. Er is echt geen reden tot paniek. De gemeente en Ovam moeten nu verder onderzoeken”, zegt milieuschepen Johan Demonie (#Team 8980).

“Men is al van minstens 3 juni hiervan op de hoogte en pas nu licht men de betrokken mensen in. Dit is behoorlijk laat. In andere gemeenten gebeurde dit meteen. De mensen hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn”, stelt Koen Descheemaeker (N-VA). “We vragen aan het gemeentebestuur onmiddellijk verder onderzoek te laten verrichten en geen twee jaar te wachten. Daarnaast vragen we ook om klaarheid te scheppen rond andere zones waar PFAS aanwezig kan zijn, voornamelijk waar hevige branden gewoed hebben. Graag volstrekte transparantie en snelle actie in dit dossier.”