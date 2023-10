Recyclagepark Heule opnieuw toegankelijk zonder reservatie

Inwoners kunnen sinds 20 oktober weer zonder reservatie hun afval naar het recyclagepark van Heule brengen. De Kortrijkzanen kozen voor de afschaffing van het reservatiesysteem tijdens het Digitaal Referendum 2022. De Stad moest de omgevingsvergunning wijzigen en goedkeuring krijgen van de Provincie om de vrije toegang weer in te schakelen.

78% van de deelnemers aan het Digitaal Referendum 2022 kozen voor de afschaffing van het reservatiesysteem op de Kortrijkse recyclageparken. Meteen na de beslissing van de Kortrijkzanen openden we het recyclagepark van Rollegem opnieuw zonder reservatie. Voor het recyclagepark Heule was dat niet onmiddellijk mogelijk omdat de Stad een aanpassing in de omgevingsvergunning moest aanvragen.

Na voorbereiding van het dossier werd de procedure voor bijstelling opgestart in maart 2023. In september 2023 nam de Provincie het besluit dat we opnieuw zonder reservatiesysteem mogen werken. We zijn dan ook verheugd dat we vanaf zaterdag de toegang weer kunnen openstellen, nu de periode van bekendmaking definitief afgelopen is.

“Vanaf vandaag kunnen inwoners zonder een afspraak te maken naar het recyclagepark van Heule. Veel mensen vroegen waarom we het reservatiesysteem niet sneller afschaften. Maar het is de hogere overheid die hierover de beslissende stem had. We zijn dus blij dat deze drempel voor sommige inwoners nu is weggewerkt”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.