Proper Strand Lopers verwachten de komende dagen extra veel vuilnis en willen vervuilers sensibiliseren met kunstwerk

Maandag werd een merkwaardig kunstwerk onthuld. Het werd gemaakt uit aangespoeld afval uit zee en moet strandgangers en anderen sensibiliseren om beter om te springen met afval. “Voor de allereerste keer ooit, komt de God van de zee aan land, gekweld en moegetergd”, klinkt het. Met de nakende hittegolf verwachten de Proper Strand Lopers opnieuw veel afval op de stranden.

Strandgangers zullen ter hoogte van de Westelijke Strekdam vreemd opkijken als ze er de komende tijd langs komen. Er staat sinds kort een kunstwerk op het strand dat naarmate je het passeert, steeds bozer kijkt. “En dat is nodig ook”, duidt Tim Corbesier, bezieler van de Proper Strand Lopers. “We beleven een van de drukste zomers ooit en dat zorgt er meteen ook voor dat het de meest vuile is wat betreft achtergelaten afval op de stranden. Dit kunstwerk moet mensen duidelijk maken dat het zo niet langer kan.”

Het kunstwerk werd ‘Wasted Poseidon’ gedoopt. “Voor de allereerste keer ooit, komt de God van de zee aan land: gekweld en moegetergd”, verklaart Corbesier het kunstwerk.

Oorlog

“Hij vraagt de mensheid waarom ze met hem in oorlog zijn. De boosheid en het verdriet vallen van zijn ogen af te lezen, die gemaakt zijn uit nurdles, ook wel zeemeerminnentranen genoemd. Alle afval dat in zee terecht komt is beginnen deel uitmaken van zijn verschijning. Pas toen de wanhoop zijn trots oversteeg was hij genoodzaakt om uit het water te komen.”

Het masker werd gemaakt uit MDF-platen door de Middelkerkse hobbyist, Chris Everaert, en de rest van het lichaam werd vervaardigd door afval uit zee. Tim Corbesier knutselde het kunstwerk zelf in elkaar. “De meeste sectoren die verantwoordelijk zijn voor het afval in zee, zitten in het kunstwerk verweven: visserij, aquacultuur, scheepvaart, horeca, toerisme, industrie, enzovoort. Het kostte me drie weken werk”, vervolgt Tim.

“Eigenlijk had ik het veel liever niet moeten of zelfs kunnen maken. Want zonder afval is er geen kunstwerk. We hopen dat het mensen aanspoort om te doen wat hoort.”

Weer een hoop miserie

Met de nakende hittegolf is Corbesier op zijn hoede. “We verwachten inderdaad weer een hoop miserie. Het probleem is dat we hier op een strand zitten waar heel veel culturen samenkomen en de communicatie vormt daarbij de grootste uitdaging. We moeten echt wel onze mentaliteit veranderen als we het verschil willen maken, want zo kan het echt niet langer verder. We kunnen het tij nog keren en hopelijk helpt de Wasted Poseidon om mensen te sensibiliseren.”

Er is volgens Tim hoop op weg. Eind augustus wordt een nieuwe actie gepland. “Zijn vrouw ‘Amphitrite’ komt Poseidon halen. Ze komt van Nieuwpoort en zal per gemeente opschuiven om te eindigen in Oostende tegen het einde van de maand om Poseidon te komen halen. Meer kan ik daarover nog niet kwijt”, aldus Tim Corbesier.