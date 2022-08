Werken gestart om bijkomende vissterfte in provinciedomein ’t Veld in Ardooie te voorkomen

Nadat provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vorige week aan de alarmbel trok dat er een grote vissterfte was in de vijvers van provinciedomein ’t Veld is de provincie gestart met werken.

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil van de vijvers problematisch. Onder andere in de Ardoyevijver raakten vissen geïsoleerd doordat er een natuurlijke afscheiding ontstond tussen het kleinere oostelijke deel en de rest van de grote visvijver. Provincieraadslid Kurt Himpe riep op om een bres te maken om zo het visbestand te redden.

© gf

Vandaag startte een aannemer met het maken van een grote bres en er werd ook een pomp geplaatst om het zuurstofgehalte in de vijver te verhogen.

Zestig karpers dood

De 21-jarige Kenny Verbeke uit Lendelede gaat frequent vissen in het provinciedomein. “Het is bijzonder spijtig dat er op het domein al zestig karpers dood aangetroffen werden. Ik ben zeer tevreden dat er aan de alarmbel getrokken werd en dat er nu maatregelen genomen worden om het resterende visbestand te redden.”

De provinciale diensten laten intussen weten dat met een hogere damwand het waterpeil in ’t Zeetje verhoogd wordt en met een kleine stuw op de Veldbeek de bodem van het bos vernat wordt.

“De situatie in het provinciedomein moet in elk geval verder nauwgezet opgevolgd worden”, besluit Kurt Himpe.