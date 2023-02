Theo Francken noemt acties Boerenhart Vlaanderen kinderachtig: “Belangrijk dat kalmte terugkeert”

De anonieme actiegroep Boerenhart Vlaanderen sloeg dit weekend toe met hun grootste actie tot dusver. In Poperinge plaatsten de landbouwers honderden kruisen en borden tegen minister Zuhal Demir, vlak voor de aanplant van 18.000 bomen en struiken door kinderen. In Ieper hingen ze een slogan op bij de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Theo Francken, die er kwam speechen, reageerde op de actie met een sneer naar CD&V. “De tsjeven blijven sidderen en beven, in plaats van Vlaanderen leiderschap te geven.”

“Wat is een boswachter zonder goede ANB-arbeiders? Ze zorgen dat alles vlot wordt voorbereid.” Een trotse boswachter van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verspreidde afgelopen vrijdag foto’s van voorbereidende werken voor een weekend vol kinderlijke plantmomenten bij het Couthofbos langs de Poperingse Gravendreef.

De zaterdag erop zag het veld er helemaal anders uit: anonieme landbouwers van de actiegroep Boerenhart Vlaanderen hadden meer dan 500 kruisen geplant op aan te planten bosperceel. Met slogans als ‘Zulma haar bos, de boer de jos’ en ‘N-VA aan de macht, voedselcrisis verwacht’ viseren de landbouwers Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dat blijkt ook uit verklaringen op de Facebookpagina van Boerenhart: “De groene lobby met Demir op kop, kaapt onze vergunning, grond en toekomst. Daarom kapen wij hun boomplantdag.”

“Ik heb begrip voor de reactie van de boeren, maar het is wel cynisch om vast te stellen dat het protest zich net richt naar die ene minister, die problemen probeert op te lossen die al 20 jaar aanslepen”, reageert Katrien Smet, woordvoerster van Demir. “En we moeten echt een akkoord maken, zodat er juridische zekerheid is. Dat is in het belang van de boeren zelf.”

Opruimen

De boswachter en z’n medewerkers moesten zaterdag weer vol aan de bak, maar dan om de kruisen op te ruimen. Hij wil niet reageren op de actie en verwijst door naar de woordvoerder van zijn Agentschap. “Deze boodschap is eerder aan de politiek gericht”, stelt woordvoerder Jeroen Denaeghel van ANB. “Wij voeren daar gewoon de geplande bosuitbreiding uit. We hebben niemand verplicht om daar grond aan ons te verkopen. De pacht van de landbouwer was afgelopen.”

“Wij zijn niet tegen natuur, maar de landbouw heeft éérst rechtszekerheid nodig voor bos uitgebreid wordt op zulke akkers”, verklaart een actievoerende boer. “Dit is onze grootste actie ooit. Hopelijk snapt de politiek dit symbool eindelijk.”

Een van de ‘symbolen’ tussen de kruisjes was een opgehangen stropop in de buurt van de ‘Galge’, een beschermd relict in de ‘voortuin’ van het kasteel, waar koningin Mathilde vroeger haar ‘nonkel Henri’ bezocht.

Nieuwjaarsreceptie

De plantmomenten voor 18.000 nieuwe bomen en struiken gingen in het weekend door zoals gepland, te beginnen met de kinderen van Scouting Poperinge op zaterdag. “Het ziet er wel wat luguber uit voor kinderen, dat is spijtig”, zegt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge (CD&V). “Het is geen site, die ter discussie stond, maar bestaand bos dat wat aangroeit en indikt.”

Op zondag verlegden de landbouwers hun focus naar Ieper, waar de lokale afdeling van N-VA een nieuwjaarsreceptie hield in OC Den Elver in deelgemeente Elverdinge. Vlak voor de aankomst van nationaal kopstuk Theo Francken hingen boeren een slogan aan het dak van het OC: ‘N-VA blijft varen en vliegen, en ondertussen de boeren bedriegen’.

Naast zijn geplande speech over Oekraïne en energie, ging Francken in op de boerenactie. “Dankzij Zuhal komt er voor het eerst netto bos bij in Vlaanderen en dat moeten we koesteren”, sprak hij. “Nu moet de kalmte terugkomen, want er is heel veel spanning. De komende weken moeten we op Vlaams niveau naar een akkoord in het stikstofdossier en MAP7, waarbij het evenwicht tussen landbouw en natuur gerespecteerd wordt.”

Francken gaf ook een sneer naar CD&V, nadat hij de boerenslogan voorlas. “De tsjeven blijven sidderen en beven, in plaats van Vlaanderen leiderschap te geven”, aldus Francken, waarna hij elke partij in de Vlaamse regering wees op hun “zeer grote verantwoordelijkheid”. “Alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen voor een akkoord. Het is belangrijk dat de rust wederkeert. Met zulke kinderachtige acties zullen we er niet geraken”, besloot hij. (TP)