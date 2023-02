Boerenhart Vlaanderen plant boerenkerkhof op plaats waar nieuw bos komt

Boerenhart Vlaanderen, een groep jonge boeren uit de Westhoek, plantte 600 houten kruisen op een stuk akker langs de Gravendreef in Proven bij Poperinge, waar dit weekend 18.000 bomen worden aangeplant. “De donkergroene doelstellingen van de minister zijn de doodsteek voor de landbouw.”

Het agentschap Natuur en Bos plant in samenwerking met de stad Poperinge op een perceel langs de Gravendreef 18.000 bomen aan. Op zaterdag 4 februari kwamen de scouts van Poperinge al een eerste deel bomen in de grond stoppen, zondag 5 februari is iedereen welkom om een boompje aan te planten. De boomplanters waren echter niet de eersten die de site bezochten dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden boeren van de actiegroep Boerenhart Vlaanderen er al 500 houten kruisen komen aan brengen. De groep voert niet voor het eerst actie tegen het omgevingsbeleid van minister Zuhal Demir (N-VA), of tegen Tante Zulma, zoals de ongeruste boeren de minister noemen.

“Minister Zuhal Demir heeft de ambitie om 4.000 ha bos- en natuuruitbreiding uit te voeren tegen 2024”, aldus de boeren die anoniem willen blijven. “Dat is een doodsteek voor vele Vlaamse landbouwers. De kruisen plaatsen we uit protest, het gaat hier immers over vruchtbare landbouwgrond dat wordt voor ‘tante Zulma’ haar donkergroene doelstellingen.” De ‘Galge’ ligt op een boogscheut van het kasteeldomein van wijlen Henri d’Udekem d’Acoz, de oom van koningin Mathilde.

“De treuzelende en onpartijdige, groene houding in het PAS-stikstofakkoord, het mestactieplan, het Europees landbouwbeleid, de pachtwet en het vergunningsbeleid zijn ronduit nefast en betekenen een achteruitgang voor de landbouweconomie en bijhorende werkgelegenheid”, zeggen de boeren. “Er is geen rechtszekerheid meer voor de Vlaamse landbouwers en er wordt bovendien veel meer toegelaten voor industrie, met de Antwerpse haven op kop, dan voor landbouw.”

Op het perceel waren al voorbereidende werken gebeurt voor de boomplantactie, maar de boeren lieten dat onaangeroerd. Het bomen aanplanten kan gewoon plaatsvinden. “Wij willen niemand saboteren, maar we willen gewoon ons standpunt duidelijk maken aan zoveel mogelijk mensen, want velen weten niet hoe moeilijk wij het hebben.”

De actievoerder goten hun actie in een gedicht:

Lieve bosbelievers en natuur-notabelen,

4000 hectare natuur en bossen aanplanten voor Tante Zulma,

Dat is al langer jullie donkergroene dogma.

Maar toch niet zolang als de tienduizend-jarige traditie,

waarmee deze boeren met vlijt dit vruchtbare land hebben bereid.

Net zoals onze jonge boerentoekomst zijn de plantgaten gekruisigd,

wellicht tot jullie grote spijt.

Waarom moet het zover komen, zou je ons vragen.

Wel, het Vlaamse OMGEVINGS-beleid is er ver over voor de boer, ‘t is meer dan wat plagen.

Een deel van onze landbouwgrond verplicht communistisch laten liggen als braak.

Daar doet de Vlaamse boer NOOIT aan mee, daar loopt het helemaal spaak.

Zolang er geen werkbare boereneconomie komt inzake vergunningen, natuur of land,

stikstof of water,

Wordt er ook nergens in Vlaanderen nog extra natuur ingericht of bos aangeplant,

niet nu en niet later,

Geen rechtszekerheid voor de boeren,

betekent gegarandeerd verder actie voeren.

Boerenhart Vlaanderen wenst U vele innig-hongere boomknuffelmomenten.