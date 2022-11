Natuurkalender Natuurpunt toont mooiste plekjes van het Meetjesland

De zevende editie van de natuurkalender van Natuurpunt en Partners Meetjesland is er weer een om in te kaderen. De prachtige foto’s van natuurfotograaf Ludo Goossens maken van de kalender een echt hebbeding. Een exemplaar kost 10 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van natuur in het Meetjesland.

“In onze nieuwe kalender benaderen we de natuur van heel dichtbij, want de meeste beelden tonen de natuur vlak voor de lens. De foto’s van een felgekleurde rups, een parmantige kuifmees of een blauwe reiger in tegenlicht spreken echt wel tot de verbeelding”, zegt Gaea Rysselaere van Natuurpunt en Partners Meetjesland. “Als je dan ook nog eens bedenkt dat elk beeld in het Meetjesland is gefotografeerd, dan kan je niet anders dan verwonderd zijn.”

Deze keer bevat de kalender ook dronebeelden. “Het is verrassend hoe de natuur er vanuit de lucht uitziet”, vertelt fotograaf Ludo Goossens. “Vooral de herfst levert spectaculaire beelden op. Dan zie je door het kleurenpalet heel goed hoe gevarieerd een bos kan zijn. Ik heb heel wat Meetjeslandse bossen in de herfst vanuit de lucht gefotografeerd. In deze kalender komen de intense kleuren van de boomkruinen in het Keigatbos mooi uit.”

Minder bekende soorten

Naast enkele klassiekers zoals de eekhoorn en de ijsvogel bevat de kalender ook foto’s van minder bekende soorten. “Op het beeld van een alpenwatersalamander die in het water zweeft, ben ik best wel trots”, aldus Ludo. “Door het standpunt van de camera komt zijn oranje buik sterk in beeld, terwijl je in het echt enkel de donker gekleurde rug te zien krijgt. Deze salamandersoort komt veel voor. Hij leeft in vijvers en poelen om zich voort te planten en overwintert op het land, onder stenen en bladeren.”

Ook de foto van twee jonge vossen in het Drogengoed in Maldegem-Knesselare, waar Ludo twee weken geduld voor moest uitoefenen, is prachtig.

(MIWI)