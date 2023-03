Eerste ‘boompjes’ aangeplant in nieuw bos in Lichtervelde

Een maand nadat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid 33 hectare grond aankocht om de Huwynsbossen in Lichtervelde uit te breiden, zijn de eerste aanplantingen gebeurd.

Het gaat om flinterdunne boompjes langs de Steenovenstraat, die op termijn hagen zullen vormen. “De aanplantingen gebeurden in het kader van landschappelijke opwaardering”, weet woordvoerder Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos.

“Voor deze hagen is geen vergunning vereist, voor een bebossing wel. Voor dat laatste gaan we nog in overleg met de gemeente. Die aanplantingen zullen dus eerder voor de volgende winter zijn.”

Het overleg tussen ANB en het gemeentebestuur vindt begin april plaats. De gemeente wil haar bezorgdheden overmaken aan het Agentschap. De geplande uitbreiding van het bos stoot immers op heel wat protest van lokale landbouwers.