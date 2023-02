Natuur en Bos koopt 33 hectare grond in Lichtervelde om Huwynsbossen uit te breiden

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft via een openbare verkoop 33 hectare grond aangekocht in Lichtervelde. Daarmee kunnen de Huwynsbossen stevig uitgebreid worden richting het dorp. “Dit overtreft mijn stoutste dromen”, reageert Peter Bossu, die destijds aan de basis lag van de aanplanting van het bos.

Twee jaar nadat de Huwynsbossen in Lichtervelde hun 25ste verjaardag vierden, krijgt het natuurgebied een mooi cadeau van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Natuur en Bos verzekerde zich woensdagavond via openbare verkoop van de aankoop van enkele percelen grond op de Heihoek, goed voor in totaal 33 hectare. Dat bevestigt woordvoerder Filip Hubin. Vandaag is het bos 35 hectare groot. Door de aankoop kan het straks dus bijna dubbel zo groot worden.

Het gaat om gronden van landbouwer Danny Verduyn, die in 2015 plots overleed op zijn hoeve in de Beverenstraat. Na zijn dood werd zijn grond verdeeld in percelen, die woensdagavond werden verkocht via biddit.be.

Fantastisch nieuws

De Huwynsbossen openden officieel in 2005. Het bos kwam er op initiatief van Peter Bossu, die in 1987 startte met de actie ‘Een bos voor Lichtervelde’. Daarmee wilde hij het bos, dat er tot de Tweede Wereldoorlog altijd was, in ere herstellen.

“Voor het nieuws van vandaag zouden we in 1987 zeker getekend hebben”, reageert hij. “Dit overtreft onze stoutste dromen. Het is echt fantastisch nieuws. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensen van Lichtervelde.”