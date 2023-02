Burgemeester Lichtervelde wil overleg met Agentschap Natuur en Bos over uitbreiding Huwynsbossen

De burgemeester van Lichtervelde zal het Agentschap Natuur en Bos officieel vragen om in overleg te gaan over de aankoop van 33 hectare grond in de omgeving van de Huwynsbossen. “We willen een evenwicht vinden voor alle mensen die betrokken zijn”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn.

Het laatste woord is nog niet geschreven over de geplande uitbreiding van de Huwynsbossen in Lichtervelde. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kocht bijna twee weken geleden een lap grond van 33 hectare, maar stoot op heel wat protest van lokale landbouwers. Die zien vooral kostbare landbouwgrond verloren gaan.

Het gemeentebestuur wil nu in overleg gaan met ANB. “We zullen hen officieel verzoeken om samen te zitten”, zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “We willen weten wat hun plannen zijn, maar ook onze bekommernissen meegeven.”

“Wij vertegenwoordigen alle mensen van Lichtervelde. Zeker de landbouwers zitten met heel wat – terechte – vragen. En die willen wij ook graag stellen aan het Agentschap. We willen een evenwicht vinden voor alle mensen die betrokken zijn.”