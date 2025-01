IN KAART: Zitten er resten van pesticiden in je kraantjeswater? Dit is de situatie in jouw gemeente

In het kraantjeswater in een groot deel van West-Vlaanderen kunnen er mogelijks meer resten zitten van pesticiden. Minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) versoepelde de norm voor 1,2,4-triazool, een pesticide tegen schimmels in het water van De Watergroep. Check hier of er mogelijks zulke pesticideresten in jouw drinkwater voorkomen.

Eind 2023 al stelde De Watergroep vast dat de norm voor 1,2,4-triazool, een afbraakproduct van pesticide tegen schimmel, enkele keren overschreden werd in hun water. De norm voor dit pesticiderestant vanuit de Europese Drinkwaterrichtlijn ligt op 0,1 microgram per liter. Op 20 december gaf Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns (CD&V) een uitzondering van twee jaar aan De Watergroep. Nu mogen ze tijdelijk drinkwater produceren, waarvan de norm voor 1,2,4-triazool tien keer hoger kan liggen dan de normale regel, namelijk op 1 microgram per liter. Voor alle andere stoffen blijft de norm dezelfde.

Het is niet in iedere gemeente, waar De Watergroep drinkwater levert dat de norm hoger kan liggen dan in de rest van Vlaanderen. De afwijking van de norm geldt enkel voor het drinkwater dat komt uit de waterproductiecentra De Blankaart in Diksmuide, uit Dikkebus en Zillebeke in Ieper en uit De Gavers in Harelbeke.

Kijk op de kaart hieronder waar de Vlaamse norm voor het pesticiderestant 1,2,triazool kan overschreden worden:

Nog steeds drinkbaar

“We controleren de kwaliteit na ons kraanwater elke dag aan de hand van duizenden stalen. Kwaliteitsvol drinkwater leveren is voor ons erg belangrijk”, klinkt het bij De Watergroep. “Komt jouw kraanwater van een van de betrokken regio's? Dan mag je het nog steeds drinken en gebruiken zoals je gewoon bent. De nieuwe norm van minister Brouns ligt op 1 microgram van 1,2,4-triazool per liter en dat is nog steeds onder de norm van de Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (4,5 microgram per liter) en ook onder die van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

“Daarnaast heeft ook het Departement Zorg en Gezondheid aan dat de huidige geen risico vormen voor de gezondheid. Tot nu toe werd er in De Blankaart 0,49 microgram per liter, in Dikkebus 0,13 microgram per liter, in Zillebeke 0,14 microgram per liter en in De Gavers 0,2 microgram per liter gemeten. Er zijn ook veel stalen waarbij de concentratie 1,2,4-triazool in het water onder de detectiegrens blijft.”

Strenge controles

De Watergroep wil transparant communiceren over de metingen van het drinkwater, onder andere ook naar 1,2,4-triazool. “Als klant kan je via onze website op basis van jouw adres kijken waar jouw water vandaan komt en wat de exacte samenstelling van dat water is. We willen dat kwaliteitsoverzicht ook verder uitbreiden en gaan op zoek naar de bronnen, oorzaak en behandeling tegen 1,2,4-triazool in het drinkwater.”

“Het is belangrijk om onze waterbronnen te beschermen tegen vervuiling, dat is nog altijd de meest duurzame oplossing voor proper drinkwater”

“Het is belangrijk dat er een strenger beleid komt om onze waterbronnen te beschermen, zodat deze niet vervuild geraken met stoffen, zoals deze pesticiderestant. Het voorkomen van vervuiling is nog altijd de beste en meest duurzame oplossing. Vervuilende stoffen achteraf uit het water halen vergt veel investeringen, energieverbruik en een stijging in de productieprijs van water.”