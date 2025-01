OPINIE – Hoezo mag ons drinkwater plots tien keer zoveel resten van pesticiden bevatten?

“De prijs voor ‘de West-Vlaming kan de pot op’ gaat deze maand naar Jo Brouns. Die vindt de normen voor pesticidevervuiling voor ons drinkwater een grap.”

Jeremie Vaneeckhout zit nog altijd op X en dat hebben we geweten. Hij reageerde er met deze cynische prijsuitreiking op het feit dat West-Vlaams kraanwater voortaan meer resten van schimmelbestrijder mag bevatten dan Europees toegelaten. De gewezen Groenvoorzitter kreeg daarop verwijten dat hij moest zwijgen en zijn kerstboom opeten, maar soit, de man heeft een punt. De verontwaardiging van Vaneeckhout is volkomen terecht.

Het nieuws sijpelde vrijdagavond tussen vele stakingsberichten binnen. Drinkwatermaatschappij De Watergroep mag twee jaar lang drinkwater produceren met te veel 1,2,4-triazool. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Brouns (CD&V) geeft die toelating omdat er anders een tekort dreigt. Zijn beslissing deed bitter weinig stof opwaaien, maar… hoezo? Hoezo mag ons drinkwater plots tien keer zoveel resten van pesticiden bevatten? En dat is al op 20 december beslist? Hallo?

“Na het slechtste openbaar vervoer, de slechtste pensioenen en de laagste subsidies moeten West-Vlamingen het nu ook doen met het slechtste drinkwater. Santé”

Dus na het slechtste openbaar vervoer met de oudste bussen, de slechtste pensioenen en de laagste subsidies moeten honderdduizenden West-Vlamingen het nu ook doen met het slechtste drinkwater. Santé.

Niet panikeren, zo klinkt het officieel. De Watergroep zal dit met een actieplan aanpakken. Er zouden ook geen nadelige effecten zijn voor de gezondheid én Departement Zorg gaf een positief advies voor de tijdelijke versoepeling. En ook: de opgelegde norm is strenger dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Oef.

Ondertussen verslikte ook onze gedeputeerde voor Milieu en Natuur zich bij het vernemen van dit nieuws. Jurgen Vanlerberghe (van Vlaamse regeringspartij Vooruit) pleitte daarop in een blogbericht voor actie. “Ik hoop dat iedereen dit ziet als een ultiem noodsignaal.”

Wel, wij ook. We hopen dat het inderdaad geen excuus is om een paar jaar de kop in het zand te steken. Anders zouden we nog gaan geloven dat wij echt de pot op kunnen.