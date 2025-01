Versoepeling pesticidenorm voor West-Vlaams drinkwater: De Watergroep mag drie jaar lang water produceren met meer resten van schimmelbestrijder dan toegelaten

Drinkwaterbedrijf De Watergroep zal drie jaar lang drinkwater mogen produceren uit water dat meer resten van een schimmelbestrijder bevat dan Europees is toegelaten. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw geeft de toelating omdat er anders een drinkwatertekort dreigt, zo meldt VRT NWS vrijdag.

1,2,4-triazool is een afbraakproduct van schimmelbestrijder metconazool. De Watergroep mat in West-Vlaams water, vooral in de Westhoek, triazoolwaarden die de Europese voorzorgswaarde van 0,1 microgram per liter overschrijden. Het gaat echter om waterwinningsgebieden die cruciaal zijn voor het West-Vlaamse drinkwater.

Op vraag van De Watergroep verleende Brouns op 20 december de toestemming om er toch drinkwater te blijven winnen. Hij legde de maximumconcentratie op 1 microgram per liter, tien keer hoger dan de Europese norm. De uitzondering geldt voor twee jaar.

“We hebben een gemotiveerde uitzondering toegestaan aan de watermaatschappij, die grondig gezondheidskundig onderbouwd is”, zegt Brouns op VRT NWS. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Samen met De Watergroep zullen we ook een monitorings- en actieplan opzetten om de residu’s verder terug te dringen.”

Nu reeds moet de drinkwaterwinning in de Westhoek soms stilgelegd worden doordat de pesticidengehalten te hoog liggen. In oktober bleek nog uit onderzoek dat ook de kleinste soort PFAS, trifluorazijnzuur (TFA), er massaal opduikt. Ook dat zijn resten van pesticiden. Om TFA en triazolen uit het water te filteren, is een dure methode nodig.

Brouns maakt zich niettemin sterk dat deze oplossing de risico’s zo veel mogelijk minimaliseert. “Net zoals met TFA is het niet de bedoeling dat er niets gebeurt. De norm die we nu hanteren, ís al een toepassing van het voorzorgsbeginsel, want hij is strenger dan de referentiewaarde van de WHO en het advies van Zorg en Gezondheid.”