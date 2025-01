Milieujuriste hekelt afwijking West-Vlaamse drinkwaternorm: “Dit is compleet onwettig”

Volgens milieujuriste Isabelle Larmuseau gaat Vlaams minister Jo Brouns zijn boekje te buiten door een afwijking toe te staan op de norm voor een schimmelbestrijdend pesticide in het West-Vlaamse drinkwater. Ze beschuldigt de minister ervan te goochelen met de normen en noemt de beslissing onwettig.

Met een vrij onopvallend perscommuniqué berichtte De Watergroep vorige vrijdag over de afwijking die hen door minister Jo Brouns (CD&V) was toegestaan voor de aanwezigheid van 1,2,4-triazool in het drinkwater dat geproduceerd wordt in Diksmuide, Dikkebus, Zillebeke en Harelbeke. Die triazolen zijn metabolieten van een schimmelbestrijder, een pesticide dus, die vaak gebruikt wordt door onder andere aardappeltelers.

In het persbericht stelt De Watergroep dat ze nu voor een periode van twee jaar mag afwijken van die norm maar wie even doorklikt op de website, stuit op een eerder bericht waarin gemeld wordt dat er al sinds juni 2022 overschrijdingen van de norm werden gemeten. Die Europees vastgelegde norm ligt op 0,1 microgram per liter. In De Blankaart werd tot 0,49 microgram per liter gemeten, bijna een vijfvoud dus.

Menselijke fout

De Watergroep stelt dat ze – door een menselijke fout – pas eind 2023 nota maakten van de overschrijding en meteen een afwijking hebben gevraagd aan de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu, toen nog Zuhal Demir (N-VA). Die aanvraag, die normaliter binnen de zestig dagen moet behandeld worden, werd stelselmatig uitgesteld. “Wellicht is het feit dat 2024 een verkiezingsjaar was, daar niet vreemd aan”, zegt milieujuriste Isabelle Larmuseau.

“In die periode werden allerlei adviezen gevraagd en kwam men met de ene na de andere mogelijke norm op de proppen. Dit terwijl het Vlaams Drinkwaterbesluit, gebaseerd op Europese regelgeving, zo klaar als pompwater is: de norm is 0,1 microgram.”

Een afwijking van die norm kan volgens dat Drinkwaterbesluit slechts in drie specifieke gevallen: in een nieuw onttrekkingsgebied, bij een nieuwe bron van verontreiniging of in een onvoorziene of uitzonderlijke situatie. “Maar geen van die drie situaties heeft betrekking op de actuele verontreiniging. Men kan niet zeggen dat deze situatie ‘nieuw’ is, want al in juni 2022 – ruim twee jaar geleden – was de norm overschreden. Bovendien kan de minister slechts voor drie jaar een afwijking toestaan, dat zou dus tot juni dit jaar zijn. En niet nog twee jaar, zoals nu beslist is. Dit is compleet onwettig”, zegt Larmuseau.

Geen gevaar

Volgens minister Brouns is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. “Samen met De Watergroep zullen we ook een plan opzetten om de residu’s verder terug te dringen. De norm die we nu hanteren, is al strenger dan de referentiewaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie.”