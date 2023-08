Lieven (50) en Véronique (55) ruilen restaurant in voor Spaanse B&B: “We krijgen veel West-Vlamingen over de vloer”

Nadat ze jarenlang samen in de potten roerden van hun restaurant 8Chef, verhuisden Véronique Dewulf (55) en haar man Lieven Bothuyne (50) vorig jaar naar het Spaanse Mijas. In Casanicky bieden ze hun gasten niet alleen een bed and breakfast aan, maar ook lunch en diner. De rust, het mooie weer en het adembenemende zeezicht krijgen zij er gratis bij.

Het ondernemersverhaal van Lieven Bothuyne en Véronique ‘Nicky’ Dewulf start in 1996. “Toen namen wij onze intrek in ‘t Lusthof in Sint-Idesbald, wat we uitbouwden van een café tot een succesvol grillrestaurant”, glundert Lieven.

“Twaalf jaar later besloten we om het wat rustiger aan te doen met 8Chef, een wijn- en tapasbar. Al gauw werden we door de Michelingids voor onze vernieuwende aanpak beloond met een Bib Gourmand, waarna we er samen menu’s uitwerkten. Maar na nog eens twaalf jaar voelden we alweer de drang naar iets nieuws. Al zitten mijn gezondheidsproblemen en de coronaperikelen daar ook voor een groot deel tussen…”

Mild klimaat

Tien jaar geleden kocht het koppel al een appartement aan de Costa del Sol. “Daar ontdekten we dat het milde klimaat Lieven veel deugd deed na zijn drie rug- en nekoperaties”, verduidelijkt Véronique.

Casa Nicky beschikt over twee gastenkamers. © gf

“We trokken er dikwijls heen om er enkele dagen te ontspannen en merkten dat de terugreis ons steeds zwaarder viel. Na de derde lockdown beslisten we om 8Chef niet meer te openen en zelfs niet meer naar België terug te keren. We wilden hier in Spanje een nieuw, kleinschalig restaurant openen, waar ik enkel ’s middags zou koken”, aldus Véronique.

Twee slaapkamers

Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. “Na de verkoop van ons appartement zochten we negen maanden lang naar een geschikte finca (een perceel grond, red.), waarvoor we weliswaar een uitgebreid eisenpakket hadden. Zo wilden we dicht bij de zee wonen, met bovendien een vlotte verbinding naar de luchthaven van Málaga. Met het oog op de toekomst moest er ook voldoende plaats zijn voor zonnepanelen en wilden we over eigen water kunnen beschikken. Wat we dan weer zeker niét wilden, waren buren die in de borden van onze gasten konden staren”, somt Lieven op.

Een van de troeven van de B&B is het zwembad. © gf

“Nadat we wel zes verschillende sites hadden bezocht, stootten we hier in Mijas op dit domein. Het prijskaartje oversteeg ons budget en er waren verbouwingswerken nodig, maar alle andere verwachtingen werden wel stuk voor stuk ingelost”, pikt Véronique in. “Daarom besloten we om toch maar de sprong te wagen. We hadden twee slaapkamers over en om alvast wat geld in het laatje te krijgen, maakten we er een B&B van in plaats van een restaurant: Casanicky.”

Culinair

Hier kunnen vier gasten verblijven in de kamers ‘Sol’ en ‘Luna’. “Het gaat voorlopig vooral om West-Vlamingen, die bij ons terechtkomen dankzij mond-tot-mondreclame. Onze troeven zijn ongetwijfeld de ligging, het mooie weer en de rust. In de tuin of aan het zwembad kun je zalig relaxen, met zicht op de zee. Om die rust aan alle gasten te kunnen garanderen, weigeren we hier trouwens kinderen en huisdieren”, zegt Véronique.

“Negen maanden zochten we naar het geschikte landgoed”

Nog bijzonder is dat je in deze B&B niet alleen ontbijt kan verkrijgen, maar ook lunch en diner. “Zo kan Nicky haar kookpassie alsnog verderzetten en ontstaat er al vlug een persoonlijke band tussen ons en de gasten”, motiveert Lieven die keuze.

“Enerzijds is er in een B&B natuurlijk meer werk dan in een restaurant, terwijl we het net kalmer aan wilden doen. Maar anderzijds gaat het slechts om vier personen en zijn de werkomstandigheden hier ideaal, dus valt dat heel goed mee. Deze nieuwe rol bevalt ons allebei uitstekend en sinds de opening, afgelopen najaar, waren we vrijwel continu volzet. We hebben ons onze verhuis naar Spanje dan ook zeker nog niet beklaagd!”