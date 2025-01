Oostende neemt voorzorgsmaatregelen door stormweer: “Strekdammen en Staketsel hele dag afgesloten”

Op maandag 6 januari wordt stormweer verwacht met regen en tijdelijk sterke rukwinden. Het stormweer duurt wellicht de hele dag. Er wordt daarom aangeraden om onnodige verplaatsingen en parken zoveel mogelijk te vermijden en om binnen te blijven. Het noodnummer 1722 is actief voor brandweerhulp bij stormschade.

Op maandag 6 januari wordt stormweer verwacht met tijdelijk sterke rukwinden met pieken tot 90 km/uur. Het stormweer wordt vooral verwacht tussen 10.00 en 16.00 uur. “Vermijd daarom onnodige verplaatsingen en blijf zoveel mogelijk binnen. Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Blijf ook weg van de Strekdammen en het Staketsel, ze zijn uit voorzorg afgesloten. Omwille van veiligheidsredenen is ook Sportpark De Schorre op 6 januari de hele dag niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars. De weersituatie wordt van dichtbij opgevolgd door de veiligheidsdiensten. In het kader van veiligheid kunnen er eventuele extra maatregelen genomen worden”, klinkt het bij Stad Oostende.

Noodnummer 1722 actief

Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar niemand (potentieel) in gevaar is, kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket. Bel 112 voor dringende, levensbedreigende situaties.