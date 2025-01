KMI waarschuwt voor rukwinden, noodnummer 1722 geactiveerd

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 om bijstand van de brandweer te vragen en zo overlast van de hulpdiensten te vermijden.

Het KMI heeft voor vandaag, tussen 12 en 18 uur, code geel afgekondigd voor het hele land voor hevige windstoten. Er trekt vanaf het westen een storing door het land waarbij lokale rukwinden mogelijk zijn van 80 tot 90 km per uur, zeer lokaal zelfs meer.

Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.

Wie bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Er wordt gevraagd om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. De bedoeling is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten.