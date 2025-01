Langlaufen kan nu ook (even) in Heuvelland: “Sneeuw in eigen streek is zeldzaam, daarom probeer ik er zoveel mogelijk van te profiteren”

De Heuvellandse ‘bergen’ doen momenteel denken aan de Ardennen door de recente sneeuwval. Intussen is daar ook de eerste langlaufer gespot. “De sneeuw is voldoende dik en van goede kwaliteit.”

Van de Kemmelberg tot de Rodeberg: alle bergtoppen van Heuvelland zijn bedekt onder sneeuw en dat zorgt voor idyllische beelden. Tom Annoot (32) verhuisde recent van Ieper naar het Heuvellandse dorp Kemmel en testte er zijn ski’s. “In onze tuin aan de voet van het goed besneeuwde Kemmel-massief zijn de eerste langlauf- en skipistes geopend”, stelt hij. “Eindelijk langlaufen in eigen streek. Het was een hele goeie ervaring. De sneeuw is voldoende dik en van goede kwaliteit om te langlaufen. Het is best wel een ‘full body work-out’ als er wat helling in zit zoals in Heuvelland.”

Nachtelijke wandeling

“Langlaufen doe ik al van kinds af met mijn vader”, vertelt hij. “Sneeuw in eigen streek is zeldzaam en daarom probeer ik er zoveel mogelijk van te profiteren in de korte tijd dat het duurt. Donderdag moet ik helaas werken. Als voldoende sneeuw blijft liggen, dan kan ik donderdagavond hopelijk nog eens langlaufen.” Na het langlaufen genoot de man woensdag ook nog op een andere manier van de verse sneeuw. “Met een nachtelijke wandeling.” (TP)