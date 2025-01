KIJK – Daar is de eerste sneeuw…

Zoals voorspeld is het in de woensdag in de vooravond beginnen sneeuwen in onze provincie. Dat zorgt voor kopzorgen in het verkeer maar levert ook mooie beelden op.

In Ieper kwamen er rond 17.00 uur al grote vlokken uit te lucht.



Ook in Menen werd het duidelijk dat de sneeuw eraan zit te komen. Wat eerst begon als regen, vormde zich na 16:00 uur stilaan om tot sneeuw.

Wie rond 18:30 uur door de straten van Lauwe trok, werd getrakteerd op leuke beelden en voorzichtige chauffeurs. Die namen geen enkel risico en reden stapvoets tot aan hun bestemming.

De kerstversiering in de Koningin Astridlaan, die nog niet werd opgeborgen, zorgde voor een bijzondere toets. © CL

De werfzone van Lauweplaats transformeerde zich tot een plaats waar de bouwperikelen even werden vergeten. En de kerstversiering in de Koningin Astridlaan, die nog niet werd opgeborgen, zorgde voor een bijzondere toets.

Tot 5 centimeter

Het KMI voorspelt een sneeuwlaagje van 1 tot 5 centimeter, al kan er lokaal meer vallen. Voor alle provincies en Brussel werd code geel afgekondigd voor gladheid, voor de provincie Luik gaat dat donderdagochtend zelfs even over in code oranje.

Het weerinstituut voorspelt nog de hele avond sneeuw in Laag- en Midden-België. Ook donderdag trekt er opnieuw een sneeuwzone vanuit het westen over het land.

(TP)

Ingrid Devos (links) en Caroline Devos, nichten uit Ieper: “Wij gingen fitnessen op het Minneplein in Ieper. We trotseerden de sneeuw voor onze sport.” “We laten ons niet tegenhouden door de sneeuw.” © TP