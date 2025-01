Eerste oproepen voor stormschade in Westhoek: bomen op weg, trampoline tegen gevel

Bij Brandweer Westhoek kwamen maandagmiddag de eerste oproepen binnen voor stormschade in de regio. Die bleef rond de middag beperkt tot een aantal bomen en weggewaaide zaken.

Rond het middaguur passeerde de buienlijn de Westhoek en spande de wind fors aan. Om 12 uur noteerde Brandweer Westhoek een vijftal meldingen. In de voormiddag moest post Koekelare uitrukken om een loshangende kabel boven de openbare weg te beveiligen en viel in Elverdinge bij Ieper een boom op de rijbaan. Die moest opgeruimd worden. Ook in Stavele bij Alveringem en Watou bij Poperinge kwam een boom op de weg terecht.

Even na 12 uur werd de brandweer van Veurne dan weer opgeroepen omdat een grote trampoline uit een tuin was losgekomen in de Zevecotestraat in Avekapelle, vlakbij Veurne. Een buur had gezien hoe de trampoline weg was gewaaid en tegen de gevel van een huis terechtkwam. De brandweer beveiligde de situatie, maar kon snel terugkeren.

Rond 13 uur stond de teller intussen op achter interventies. Ook in de Westerse Klijtestraat in De Klijte viel een boom om en in de Statiestraat in Passendale dreigde lichtreclame los te komen. In de Casselstraat in Poperinge vielen werfhekkens op de weg.

(TP/JH)

LEES MEER: