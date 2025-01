In Kortrijk is maandagmiddag een boom omgewaaid door de felle rukwinden. De boom, die op het kerkhof in de Meensesteenweg stond, kwam op de twee kanten van de weg terecht.

Enkele minuten lang was de weg in beide richtingen versperd, maar het personeel van stad Kortrijk kwam al snel ter plaatse om stukken hout aan de kant te leggen. Op het moment van schrijven kon het verkeer weer in één richting verder.