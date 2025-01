Brandweer moet uitrukken voor omgewaaide boom in Brugge door felle wind

De aangekondigde wind zorgde maandagmorgen in de Fazantendreef in Sint-Michiels bij Brugge al voor hinder. Daar was een boom uit een tuin omgewaaid en op de openbare weg belandt.

De brandweer kwam om de boom te verzagen. © JVM

De takken van de boom namen bij de val de elektriciteitskabels mee, die afknapten. Zo kwam een deel van de buurt zonder stroom te zitten. Zo konden sommige bewoners niet meer in hun woning omdat ze hun elektrische poort niet konden openen.

De brandweer kwam om de boom te verzagen en op te ruimen. Eandis zal de stroomkabels herstellen.