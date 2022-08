Burgemeester van Meulebeke roept op om spaarzaam te zijn met water: “Sommige hardleerse burgers blijven gazon sproeien”

Het college van burgemeester en schepenen van Meulebeke maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende droogte en het uitblijven van een algemeen verbod om het gazon te sproeien en zwembaden te vullen.

“We maken ons zorgen dat de aanhoudende droogte over enkele dagen zal zorgen voor een drinkwatertekort, nu er nog steeds geen regen in de weersvoorspellingen te bespeuren valt. Daarom wil het college van burgemeester en schepenen de Meulebekenaar sensibiliseren en tegelijk een signaal geven naar Vlaanderen om in te grijpen”, klinkt het.

“Meulebeke is een prachtige landelijke gemeente in het midden van West-Vlaanderen. Als groenteschuur van Vlaanderen zijn we verantwoordelijk voor het aanleveren van de vele groentjes die we in het najaar op onze borden vinden. Om dit te beschermen moeten we nu handelen.” aldus Burgemeester Verwilst.

Slecht signaal

Burgemeester Verwilst: “We vinden het op vandaag een slecht signaal naar de land- en tuinbouwers om particulier ongebreideld te blijven sproeien, terwijl er voor hen al enkele weken een oppompverbod geldt uit onbevaarbare waterlopen.”

“Landbouwers zien hun gewassen dag na dag verkommeren en staan met de handen in het haar. Daarnaast blijven sommige hardleerse burgers hun gazon en tuin dagelijks sproeien en hun auto wekelijks wassen. Dat is geen gezonde situatie vindt het college.”

“Daarom roept het college op om de komende weken zeer spaarzaam om te gaan met water. De meeste regenputten staan immers al weken droog waardoor het waterverbruik uitsluitend op drinkwater terugvalt. Door te rekenen op de burgerzin van onze Meulebekenaars trachten we het drinkwater te beschermen.”