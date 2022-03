Wouter Deboot in het wiel van Yves Lampaert

Wielrenner Yves Lampaert gaat ook dit jaar weer op zoek naar die roemruchtige trofee van de koers Parijs-Roubaix. Net als vorig jaar wordt hij daarbij gevolgd door programmamaker Wouter Deboot. Het relaas is elke dinsdag te zien in ‘Iedereen Beroemd’. Deboot kruipt overigens zelf straks opnieuw op de fiets voor een nieuwe reeks op Eén.

“De Ronde van Vlaanderen is een fantastische koers, maar Parijs-Roubaix blijft altijd tot de verbeelding spreken. Waar het parcours van De Ronde al een paar keer veranderde, blijft Parijs-Roubaix die mythische koers waarbij renners door het stof op de kasseien dokkeren. Waar ze hun tanden stuk breken en stoempen op de fiets. Het is een heroïsche koers waar je je niet kan wegsteken én waar ook een helper kan winnen”, aldus Wouter Deboot.

De reportagemaker volgde Yves Lampaert vorig jaar al, die erop gebrand is die koers ooit op zijn palmares te schrijven. “Hij reed toen een beresterke koers, maar had onnoemelijk veel pech. De beelden achteraf in de douche, die tranen… Het was echt aandoenlijk. Zo’n schone en pure emotie. Nu hoopt hij op een herkansing.” Dus trekt Wouter opnieuw in het spoor van de coureur uit Ingelmunster, volksheld pur sang.

Zwaar ziek

“Ongewild is er opnieuw een grote spanningsboog gecreëerd. Hij is zwaar ziek geweest en moest ook passen voor de E3. En als je kijkt naar coureurs als Sonny Colbrelli en Tim Declercq (beiden moesten afhaken wegens hartproblemen, red.), dan kan je je inbeelden dat hij zich zorgen maakt. Het wordt dus fysiek én mentaal zwaar.” Stof genoeg om te filmen, dus. “Aloiske (de zoon van Yves, red.) is al wat groter, we gaan opnieuw langs bij nonkel Geert… Ik denk dat er vorig jaar veel mensen hebben opgekeken naar wat voor entourage er rond Lampaert hangt.”

Geen straf

Zo’n reeks draaien, betekent ook keihard werken tegen deadline en is vaak heel onvoorspelbaar. “Zo liet Tom Steels mij last-minute weten dat Yves niet zou deelnemen aan de E3 Harelbeke. Dan zijn we in de plaats maar gaan filmen bij Yves thuis, terwijl hij in de zetel keek naar de koers. Je moet snel kunnen schakelen als je zo’n reeks draait. Maar laat me eerlijk zijn: het is geen straf. Het klikte vorig jaar vrij snel tussen Yves en ik. En dat straalt ook af op beeld. Het is altijd fijn om met hem op pad te gaan. Onlangs zijn we opnieuw gaan fietsen om weer wat kennis te maken. En dat zat meteen goed. Je zag ook weer hoe gebeten en gedreven hij is om Parijs-Roubaix te winnen”, aldus Deboot.

Zelf heeft Deboot ook een band met de bikkelharde wielerwedstrijd. “Ik vergeet nooit de verrassende overwinning van Magnus Bäckstedt in 2004. Die naam is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Laat ons zeggen dat het geen toeval is dat onze zoon ook Magnus heet…”

Met de wind mee

Deboot mag overigens zélf stilaan zijn kuiten smeren. Eind mei stapt hij opnieuw op de fiets. Na een boeiende doortocht doorheen de Verenigde Staten en het land down under, zoekt hij het nu iets dichter bij huis. “Het gaat vooral om het loslaten van controle en de wijde wereld in te trekken. Concreet plant ik elke morgen een vlag in de grond en kijk ik vanwaar de wind komt. De werktitel is dan ook Met de wind mee, een apart programma op Eén. Veertig dagen lang fiets ik elke dag naar waar de wind mij leidt. Ik hoop zo een stuk van Europa te zien. Bikepacken zit in de lift, en ook De Columbus bewees dat onverwachte wendingen vaak de mooiste zijn. Ik wil vooral af van de platgetreden paden. Nee, de fiets ben ik nog lang niet beu. Door de koers te volgen, is de liefde voor de fiets alleen maar groter geworden. Haast maniakaal zelfs. Vroeger volgde ik al eens een kleine koers, maar nu wil ik er echt alles over weten. Vroeger dacht ik al eens: Maar allee, waarom rijdt die nu niet? Nu weet ik al dat er een plan achter zit van de ploegleider. Dat gespeculeer, die sfeer… Daar draait het om. Koers is echt fantastisch. Ik hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat Yves Parijs-Roubaix straks wint.”

‘De weg naar Roubaix’, elke dinsdag in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén.