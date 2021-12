Waregemnaar die wereld veroverde met Netflix-film is terug met tweede deel: “Ik mag mijn pollekes kussen, ja”

Van zodra de Sint vertrekt, mogen we al uitkijken naar de komst van de Kerstman. In ‘De Familie Claus 2’ staat de opvolger van die laatste voor een stevige uitdaging. Net als Ruben Vandenborre, die naast het scenario voor het eerst ook de regie voor zijn rekening nam. “Opeens sta je in de slaapkamer van Nicolae Ceauçescu en ontmoet je Matthias Schoenaerts op de set. Bevreemdend maar fantastisch!”

Jules Claus is helemaal klaar voor de feestdagen én om in de voetsporen van zijn grootvader te treden als Kerstman. Een brief van zijn overbuurmeisje zet onverwacht alles op losse schroeven. De Familie Claus 2, vanaf 7 december op Netflix, kan opnieuw rekenen op een hartverwarmend kerstverhaal met fantastische settings, flink wat vaart en een uitgebreide sterrencast. Naast onder meer Jan Decleir zien we ook Eva van der Gucht en West-Vlamingen Stefaan Degand en Janne Desmet opduiken. Ook West-Vlaams: regisseur Ruben Vandenborre, voor wie het momenteel bijzonder hard gaat. Vijf jaar geleden zat hij nog op de Luca School of Arts, om met zijn kompaan Anthony Van Biervliet in 2018 een eigen productiehuis op te richten: Dingie.

Voor de eerste productie Ruben droomde al lang van een eerste Vlaamse kerstfilm kon hij enkele distributeurs overtuigen, net als streamingsdienst Netflix. En of dat zijn vruchten afworp. De Familie Claus dook in 188 landen de top tien in, stond bij ons een tijdje op één en vergaarde fans tot in… Zuid-Amerika.

Twee films in coronacrisis

Toch verliep het pad niet bepaald over rozen: een dag voor de opnames van de eerste film werd het land platgelegd door corona. Dik anderhalf jaar later is zelfs de tweede film al ingeblikt. Waar Ruben nog de eerste schreef, nam hij nu ook de regie voor zijn rekening. “Voor mij duurt de coronacrisis dus al twee films, ja”, glimlacht Ruben. “Al vrij snel na de eerste film en de daaropvolgende lovende reacties, had ik een vervolgverhaal in mijn hoofd. In februari kregen we groen licht en vanaf toen ging het snel. Bij de crew klonk het al snel: waarom doe je de regie niet zelf? Ook Jan Decleir sprak mij daarover aan. Hij wist dat ik bij de eerste film een heel duidelijke visie had. Dus ben ik gesprongen. En ik ben er heel blij mee. Want het was heel fijn werken, dankzij dezelfde crew waar ik opnieuw alle vertrouwen in had. We wisten bij de eerste film waar de grootste uitdagingen lagen en konden de lat nu technisch nog wat hoger leggen. Dat ik kon werken met heel wat kleppers, was alleen maar een pluspunt. Ik mag echt mijn pollekes kussen. Eigenlijk heb ik ervoor gezorgd dat ik in het hele proces zélf de zwakke schakel was. (lacht) Maar we hadden alles zo goed voorbereid, tot in de puntjes, dat het draaien mij vooral rust bracht.”

Spin-off?

En ook tijdens het draaien van deze tweede film bij de eerste speelde een hittegolf parten waren er de nodige uitdagingen. “Er was het idee om te draaien in Pairi Daiza, omdat we daar scènes in zogezegd China en Cambodja konden draaien, maar uiteindelijk kregen we geen goedkeuring. De studio’s in Duitsland waren al volzet, omdat iedereen volop aan het draaien was tussen twee coronagolven in. Een studio in Roemenië kon ons er nog net tussen nemen. Dat was heel apart. Niet alleen was het opnieuw heel warm, maar je komt ook op plaatsen waar je nooit dacht te komen. Zo sta je opeens in de slaapkamer van Nicolae Ceauçescu. We draaiden immers een scène in zijn bureau. En in de studio naast ons was Matthias Schoenaerts een western aan het draaien. We konden hem ook even ontmoeten, wat heel fijn was. Bevreemdend maar fantastisch! Of ik nog een derde film wil maken? Heel graag, ja, maar ik weet ook dat we dan weer heel sterk uit de hoek zullen moeten komen. Misschien is ook een spin-off mogelijk. Veel hangt af van de reacties op deze film, daar ben ik heel benieuwd naar.”

Jongerenreeks

Ruben zit intussen niet stil. Met Dingie zijn ze nu volop de jongerenreeks Hacked aan het afwerken, geregisseerd door Laura Van Haecke, die roots heeft in Kortemark. Die reeks is binnenkort te zien op Streamz en later op Play4. Verder is Dingie ook coproducent voor een nieuwe Vlaams/Nederlandse film met onder meer Willeke Van Ammelrooy en werken ze volop aan een aantal veelbelovende reeksen en films. “Het gaat snel, ja. Maar ik vind dat wel fijn. Ik ben nogal voor de vooruit. Al moet ik er mezelf ook vaak aan herinneren om op tijd te genieten. En als ik dat niet doe, zegt mijn moeder het wel nog eens.” (lacht)

‘De Familie Claus 2’, vanaf 7 december op Netflix.